خطبة الجمعة من المسجد الحرام والتي ألقاها الشيخ صالح بن حميد

أوصى معالي إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ صالح بن حميد ، الناس بتقوى الله عز وجل ، لافتا إلى أن خير الناس من تواضع عن رِفعة ، وعفا عن قُدرة ، وأنصف من قوة ، وزَهِد عن غنى ، عرف حقه فلم يطلب أكثر منه ، وعرف ما عليه فلم يقصّر فيه ، يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، إذا غاب غائب تفقده ، وإذا مرض مريض عاده ، وإذا احتاج محتاج ساعده ، دينه النصيحة ، وخلقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، يعلم أن العمر قصير ، والباقي منه يسير ، لا يضيع نفيس عمره بغير عمل ، ولا يذهب أيامه من غير عوض . وقال في خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام :” المرء بحسن عمله ، لا بطول عمره ، ولقد عوض الله أمة الإسلام عن قصر أعمارها بركة أعمالها ، ومواسم الخيرات من نفحات دهرها ، في نفحات ومناسبات لا تتناهى ، يخرج المؤمن من عبادة ليستقبل أخرى ، ومن لا يطيق عبادة ، ينتقل إلى أخرى مضيفا وتظلنا في هذه الأيام القريبة نفحات ربانية ، تحمل الخير ، والبر ، والرحمة ، والبركة “. وأفاد الشيخ صالح بن حيمد أن المؤمن كيّس فطن ، يعلم أن أنفاسه معدودة ، وأيامه محدودة ، والحياة فرص ، فمن أحسن اغتنامها فاز وسعِد ، ومن ضيع وفرط فلا يلومن إلا نفسه ، وفي الحديث : ” اغتنم خمسا قبل خمس ، شبابك قبل هرمك ، وصحتك قبل سقمك ، وغناك قبل فقرك ، وفراغك قبل شغلك ، وحياتك قبل موتك ” أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ، موضحا أن الحياة غير مأمونة ، والآجال غير معلومة ، وما يكون اليوم لا يكون غدا ، واليوم عمل ولا حساب ، وغدا حساب ولا عمل ، مؤكدا أن المسابقة إلى الخيرات خلق عظيم ، ومسلك كريم ، لا يتصف به إلا الجادون المشمرون ، والمسارعة إلى أعمال البر طبع لا يتخلق به ولا يهدى إليه إلا من وهبه الله علو همة ، وقوة عزيمة ، مع سلامة قلب ، ورجاحة عقل ، وانشراح صدر . وأوضح أن المسارعة والمنافسة ، إقدام ومبادرة ، وسبق ، وخفة ، وجد ورغبة ، ومن بادر في طلب شيء سهل عليه تحصيله والمسارعة والتنافس مجاهدة النفس للتشبه بالأفاضل ، واللحوق بالأخيار ، من غير ادخال ضرر على أحد ، أو النيل من حق أحد ترجى مرافقة النبيين والصديقين ، وتطلب منازل السابقين بالمسارعة إلى الخيرات ، مشيرا إلى أن الأمر بالاستباق إلى الخيرات قدر زائد على الأمر بفعل الخيرات ، فإن الاستباق إلى الخيرات يستدعي فعلها وتكميلها على أكمل الهيئات والأحوال ، مع المبادرة في ذلك والمسارعة . وأبان معاليه أن مما يعين على التنافس في الصالحات والمسارعة إلى الخيرات ، معرفة قدر الدنيا بالنسبة للأخرة ، حتى قال بعض السلف : لو كانت الدنيا من ذهب يفنى ، والآخرة من خزف يبقى ، لكان المتعين على العاقل أن يؤثر الخزف الذي يبقى ، على الذهب الذي يفنى ، فكيف والآخرة هي الذهب الذي يبقى وهي خير وأبقى ومما يعين كذلك صحبةُ الأخيار ، وعدم التوسع في المباحات ، والحزم والعزم ، وأخذ الكتاب بقوة ، والإكثار من العبادات وقت الفراغ ؛ وإذا كان التأني والتمهل مطلوباً في أمور الدنيا ، فإن أعمال الأخرة مطلوب فيها المسارعة والمبادرة والمسابقة . ولفت معاليه إلى قرب شهر رمضان الذي يعد ميدانا للمسابقات والمنافسات ، من تقرب فيه بنافلة كان كمن أدى فريضة فيما سواه ، ومن فطر فيه صائما كان له مثل أجره ، ولو فطره على تمرة أو مذقة لبن والأجر فيه عظيم من غير حساب ، لأنه شهر الصبر ، يقول الله عز شأنه في الحديث القدسي ” والصوم لي وأنا أجزي به ” ، فيه ليلة خير من الف شهر ، من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ، ومن صام شهر رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ، مفيدا أن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان أجود الناس ، وكان أجود ما يكون في رمضان ، والجود ليس مقصورا على بذل المال ، بل جود في كل أعمال الخير والبر والطاعات والقربات والخيرات لا تحصر أنواعها ، ولا تحد أبوابها ، من صلوات ، وزكوات ، وصدقات ، وصيام ، وقراءة قرآن ، واعتكاف ، وتفقد ذوي الحاجات ، والأرامل ، والمساكين وذوي القربى ممن لا يسألون الناس الحافا ، ولا تنسوا زيارة المريض ، والإحسان إلى الجار ، وطلب العلم ، والدعوة إلى الله ، وإغاثة الملهوف ، وإنصاف المظلوم ، وكف الظالم ، ورعاية الأولاد ، والأسر ، وإعمار المساجد ، والقيام بالمسؤوليات ، وأداء الواجبات ، وكل قول حسن ، وفعل حسن .

وقال معالي إمام وخطيب المسجد الحرام :”إذا هممتم فبادروا ، وإذا عزمتم فثابروا ، ومن هاب ركوب الأهوال ، قعد عن إدراك الآمال ، والعز لا يكون إلا تحت ثوب الكد ، ولا يحصل الخطير إلا بالمخاطرة ، ولا بردُ العيش إلا بِحرِّ التعب ، ولا يدرك المفاخر من رضي بالصف الآخر” . وبين الشيخ صالح بن حميد أن من أحسن في ليله كوفئ في نهاره ، ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليله ، وإنما يكال للعبد كما كال ، ومن صحح باطنه بالمراقبة زين الله ظاهره بالمجاهدة ، واتباع السنة . وأشاد معاليه بالاجتماع المبارك الذي يجمع الأشقاء ، والأصدقاء قائلا : إنكم تجتمعون في القلب النابض للأمة العربية والإسلامية ، حاملة لواء الإسلام ، والاعتزاز بالدين ، والذي يؤمن به هؤلاء القادة من العرب والمسلمين ، فهي حاضنة مقدساتهم ، وخادمتها ، وراعيتهما ، والقائمة عليهما وهي الدولة التي تنتهج سياسة الحزم والعزم ، وإعادة الأمل ، تقوم عليها حكمة القيادة والدولة وهي سياسة حزم وقوة وأمل ، لا يخدم الأمن الوطني فحسب ، ولكنها تمثل أمن العرب والمسلمين أجمعين ، وهي رافدة الاستقرار للعالم كله “. وقال : أيها القادة المجتمعون : ليس أشد منعة من الإسلام لأنه أساس شريعة هذه الدولة ، ولله الحمد والمنة ، وقوتها ، والتفاف الناس حولها عربا ومسلمين , ينبغي أن يكون الطرح واقعيا ، وأن توضع النقاط على الحروف ، والتأكيد على أن التدخلات في المنطقة كان لها الأثر السيئ في تفاقم الصراعات الطائفية ، والدينية ، والقومية ، والعرقية ، وغلبة المصالح الجزئية ، والأحادية عليه, لابد من لجم هذه الفوضى المسلحة والتي يقودها إرهابيون ، ووقودها شباب أغرار ، ومن ورائهم رعاة إرهاب ، مما ساعد الجماعات المتطرفة على سهولة الاستقطاب في مناطق الصراع والنزاع” . وأضاف قائلا ” أيها القادة المحترمون : ينبغي أن يعلم العالم أن أمة الإسلام ، أمة تعتز بدينها ، وهويتها ، وقيمها ، وثقافتها ، أمة تقدر الإنسان ، وتكرمه ، وتقدر العلاقة الكريمة بين البشر , أمة تؤمن بالتنوع البشري ، والثقافي ، والحضاري ، إن أمة الإسلام ترى أن الناس شركاء في عمارة الأرض ، والتعاون مطلوب ومبذول ، اقتصاديا ، وسياسيا ، وكل ميدان يخدم هذا الهدف الكبير النبيل ، من أجل عمارة الأرض واستثمار مكوناتها ، ومخزونها ، لصالح البشر جميعا . العدل ، والحق ، والصدق ، والسلام ، والمساواة ، والحوار البناء ، والتعاون ، والتسامح ، والتناصح هو أساس التعامل الصحيح ، الآمن ، الراشد ، المصلح ، بين الأفراد ، والمجتمعات ، والأمم ، والدول مؤكدا أن أمة الإسلام ، تريد السلام الحق ، والحرية الراشدة في سيادتها ، وأوطانها ، ودولها ، وثرواتها ، وتقرير مصيرها ، واستقلالها في قرارها ، وتدبر شؤونها ، ومصالحها ، ومستقبلها ، ومستقبل أجيالها ، وأن العلاقة بين الدول والأمم هي الندية ، والاحترام المتبادل ، والمحافظة على الأخلاق والقيم السامية ، وسلامة البيئة ، وتحقيق مفاهيم بشرية مشتركة ، تُعظِّم المشتركات ، والكليات الجوامع بين البشر ، وتحترم الخصوصيات .