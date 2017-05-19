 أمير مكة المكرمة يوجه بعقد ورشة عمل لمناقشة « مجلس المنطقة والمجالس المحلية … التكامل لتحقيق التنمية » | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 23 شعبان 1438 هجريا, الموافق 19 مايو 2017 ميلاديا

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أمير مكة المكرمة يوجه بعقد ورشة عمل لمناقشة « مجلس المنطقة والمجالس المحلية … التكامل لتحقيق التنمية »

أمير مكة المكرمة يوجه بعقد ورشة عمل لمناقشة « مجلس المنطقة والمجالس المحلية … التكامل لتحقيق التنمية »
المناطق - مكة
بتوجيه من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل تعقد الأحد المقبل  ورشة عمل « مجلس المنطقة والمجالس المحلية … التكامل لتحقيق التنمية ».
وأوضح مستشار أمير منطقة مكة المكرمة المشرف العام على وكالة الإمارة للشؤون التنموية الدكتور هشام الفالح  أن الورشة تهدف لتطوير أداء المجالس المحلية ورفع مستوى التواصل والتنسيق فيما بينها، وتفعيل دورها لتكون رافداً لمجلس المنطقة ليسهم في دراسة وإقتراح إحتياجات المحافظات من المشاريع الخدمية والتنموية وإقتراح الأولويات ومتابعة تنفيذها.
وأضاف أن المشاركين في ورشة العمل سيسعون لتحقيق العديد من الأهداف ومنها بناء آلية عمل مشتركة بين مجلس المنطقة والمجالس المحلية وتفعيل وتعزيز دور المخطط الاقليمي في مشاريع المنطقة التنموية
كذلك تحفيز الاستثمار في المحافظات من خلال أبناء المحافظات من رجال الأعمال إضافة لرفع مستوى التنسيق والتواصل بين المحافظات.
وأبان الدكتور الفالح ” سيشارك في ورشة العمل أكثر من ٣٠٠ شخص يمثلون مجلس منطقة مكة المكرمة ومحافظي المحافظات وأعضاء المجالس المحلية والبلدية وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة والغرف التجارية والجامعات بالمنطقة ” .
الجدير بالذكر أن هذه الورشة تعتبر الأولى من نوعها التي تسعى الإمارة لاقامتها لتضم جميع المجالس المحلية بالمحافظات مع مسؤولي الأجهزة الحكومية للتحاور والتشاور المباشر  لكل ما من شأنه رفع مستوى الخدمات والمرافق بالمنطقة.

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