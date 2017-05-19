 ضمن المهرجان العربي للتميز الإعلامي.. “أحمد بدوي” الشخصية العربية الأكثر تأثيراً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 23 شعبان 1438 هجريا, الموافق 19 مايو 2017 ميلاديا

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ضمن المهرجان العربي للتميز الإعلامي.. “أحمد بدوي” الشخصية العربية الأكثر تأثيراً

ضمن المهرجان العربي للتميز الإعلامي.. “أحمد بدوي” الشخصية العربية الأكثر تأثيراً
المناطق - أبها

فاز الأستاذ أحمد بن عامر آل بدوي العسيري بجائزة أهم الشخصيات العربية تأثيراً في وسائل التواصل ضمن المهرجان العربي للتمييز الإعلامي الذي يقام في جمهورية مصر العربية تحت شعار “معاً لإعلامٍ هادف”.

وقد تلقى آل بدوي دعوة الأمين العام للمهرجان العربي للتميز الإعلامي الأستاذ أحمد عبدالمنعم لحضور فعاليات المهرجان الذي يقام بدار الاوبرا المصرية بالقاهرة يوم السبت 20مايو 2017م، لتكريم المتميزين في مجال الفن والإعلام من جميع التخصصات الإعلامية المسموعة و المقروءة و المرئية.

وقال عبدالمنعم ضمن الدعوة التي تلقاها آل بدوي: “تم اختياركم للتكريم في حفل المهرجان كأهم الشخصيات العربية تأثيراً بوسائل التواصل و ذلك بعد متابعة قناتكم “مفاتيح” على اليوتيوب، و العدد الكبير من الأفلام القصيرة التوعوية التي استفاد منها عدد كبير من متابعيها كمادة مؤثرة و مفيدة، كذلك حسابكم على “سناب شات” و “الفيس بوك” و لكونكم أثرتم بشكل إيجابي على متابعيكم”.

 يذكر أن الأستاذ أحمد بدوي من مشاهير السوشيال ميديا المؤثرين، ويتابعه على حسابه على “سناب شات”، والفيس بوك أعداد كبيرة من المهتمين، كما يمتلك قناة “مفاتيح” على اليوتيوب والتي يقدم من خلالها برامج توعوية وتثقيفية مميزة تحظى بآلاف المتابعين كل يوم.

وهو خريج “كيمياء” من جامعة الملك سعود عمل مشرفاً تربوياً بتعليم عسير حتى 1418هـ، ثم مديراً لمركز الحاسب والمعلومات حتى عام 1428هـ، كاتبٌ وإعلامي، حاصل على شهادة في الطب البديل من جامعة القاهرة، الأمين العام لحاضنة الوجيه للأعمال، مدير مصنع أكفا الطبي، مبرمج ومحلل نظم لشركة لودكس، رئيس اللجنة الإعلامية بجمعية المورينقا السعودية، صاحب موسوعة الطبيعة السعودية، ناشط بيئي وصاحب مبادرة المليون سدره، مستشار للعديد من الجهات الحكومية والخاصة، مثل المملكة بالعديد من المؤتمرات، نائب قبيلة مسجل بوزارة الداخلية .

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