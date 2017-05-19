حدث يقتل زميله الطالب نتيجة خلاف بينهما بأحد الأودية بالداير 

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة جازان النقيب نايف بن عبدالرحمن الحكمي أنه في حوالي الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء تبلغ مدير شرطة محافظة الداير بني مالك عن تلقى اتصال من المناوب بمستشفى المحافظة العام عن وصول حدث يبلغ من العمر 17 عاما مصاب بطعنه نافذه أسفل البطن وقد فارق الحياة على اثرها وعلى الفور تم الانتقال والتعرف على موقع الحادث في احد الاودية القريب من احدى قرى المحافظة الجبلية.

تم اتخاذ جملة من الإجراءات البحثية أدت لتحديد هوية الجاني والقبض عليه واتضح بأنه زميل للمجني عليه بنفس المدرسة ويبلغ من العمر 16 عاما مبينا بان سبب اقدامه على طعن زميله هو خلاف سابق بينهما.

تم التحفظ على الجاني وشخص اخر كان مرافقا للمجني عليه واحضار الأداة المستخدمة في الحادث واحالة الأوراق لجهة الاختصاص .