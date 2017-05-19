امير تبوك يلتقي مدير عام صندوق التنمية الزراعية

التقي صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك امس بمكتب سموه بالإمارة مدير عام صندوق التنمية الزراعية منير بن فهد السهلي وفي بداية اللقاء رحب به سموه مشيدا بدور الصندوق ودعمه للتنمية الزراعية بالمنطقة مبرزاً سموه أهمية المنطقة في المجال الزراعي ومايحضى به قطاع الزراعة بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد حفظهم الله

من جهته أعرب مديرعام صندوق التنمية الزراعية منير السهلي عن شكره وتقديره لسمو امير منطقة تبوك على مايلقاه الصندوق من دعم وتوجيه متواصل من سموه منوهاً بالدور الكبير لجائزة سموه للمزرعة النموذجية والتي ساهمت في تطور الزراعة بالمنطقة وكان لها الأثر الإيجابي الكبير على المزارعين .

حضر اللقاء مدير فرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة عبدالرحمن بن حنس العتيبي