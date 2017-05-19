 أمير تبوك يستقبل رئيس ونائبة  جمعية ذوي الشهداء ( واجب ) | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 23 شعبان 1438 هجريا, الموافق 19 مايو 2017 ميلاديا

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أمير تبوك يستقبل رئيس ونائبة  جمعية ذوي الشهداء ( واجب )

أمير تبوك يستقبل رئيس ونائبة  جمعية ذوي الشهداء ( واجب )
المناطق - تبوك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية ذوي الشهداء ( واجب)  الأستاذ سعود بن محمد العويس ونائبة رئيس الجمعية الدكتورة اروى يماني .

وقد رحب صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان برئيس الجمعية  ونائبته  وأعضاء الجمعية خلال زيارتهم للمنطقة للوقوف على حاجة ذوي الشهداء مؤكدا أهمية العمل الذي تقوم به الجمعية في تفقد أحوال ذوي الشهداء والتواصل معهم لتحقيق الهدف المنشود من رعايتهم وتقديم الخدمات لهم .

بدوره قدم رئيس الجمعية الأستاذ سعود العويس شكره وتقديره لسمو الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك على استقباله وحرص سموه الاطلاع على الجهود التي تقوم بها الجمعية في خدمة المجتمع عبر رعاية ذوي الشهداء .

وقال  العويس الكلمات التشجيعية الذي تحدث بها سمو الأمير فهد ستحفزنا لبذل الجهود لخدمة ذوي لشهداء بالمنطقة بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية .

وأضاف العويس أن زيارة منطقة تبوك تهدف إلى التنسيق مع كافة الجهات الحكومية لحصر ذوي الشهداء والعمل على تقديم الخدمات التي تقوم بها الجمعية في تقديم الرعاية والدعم المعنوي والاجتماعي والتعليمي والنفسي  لذوي الشهداء في كافة المناطق بإذن الله تعالى حيث ستقوم الجمعية بزيارات مماثلة لجميع إمارات المناطق لتسهيل إجراءات التواصل وحصر أسماء المشمولين بالرعاية من ذوي اسر الشهداء .

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