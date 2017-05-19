محافظ المندق يعقد اجتماعا للعناية بالأسر المنتجة بالمحافظة

عقد محافظ المندق صالح بن محمد القلطي بمكتبه بالمحافظة اجتماعاً بحضور أمين عام الأسر المنتجة ومساعد مدير عام فرع الوزارة للضمان الإجتماعي بمنطقة الباحه شايق بن محمد الشائق ومدير مكتب الضمان الاجتماعي بمحافطة المندق حسن جمعان الزهراني ومسؤول الأسر المنتجة بمحافظة المندق عبدالله حسن الكرت ، حيث رحب القلطي بالحضور مشيرا إلى أهمية تفعيل دور الأسر المنتجة بالمحافظة وتبني الأفكار والمقترحات التي تسهم في خدمة الأسر المنتجة من أهمها تهيئة مقر دائم للاسر لعرض منتوجاتها بالمندق ، بعد ذلك تناول الاجتماع بعض النقاط المطروحة على جدول اعماله واتخذت بعض التوصيات جاء من ابرزها :

– عقد شراكة بين بلدية محافظة المندق والضمان الاجتماعي بالمنطقة لتسخير كافة الامكانات لدعم الأسر المنتجة والعمل على توفير مواقع وإنشاء مباني تلبي حاجة الأسر المنتجة لعرض منتوجاتهم من خلال بازار ودكاكين وساحات عرض.

– تقديم تصور متكامل عن إمكانية إنشاء جمعية تعاونية تعتني بما تقدمه الأسر المنتجة داخل محيط المحافظة وتكليف عبدالله بن حسن الكرت بدراسة هذا الملف .