 محافظ المندق يعقد اجتماعا للعناية بالأسر المنتجة بالمحافظة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 23 شعبان 1438 هجريا, الموافق 19 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

محافظ المندق يعقد اجتماعا للعناية بالأسر المنتجة بالمحافظة حريق بمستودع للأثاث بمكة خادم الحرمين الشريفين يصل الرياض قادما من محافظة جدة أمير تبوك يستقبل رئيس ونائبة  جمعية ذوي الشهداء ( واجب ) امير تبوك يلتقي مدير عام صندوق التنمية الزراعية حدث يقتل زميله الطالب نتيجة خلاف بينهما بأحد الأودية بالداير  ضمن المهرجان العربي للتميز الإعلامي.. “أحمد بدوي” الشخصية العربية الأكثر تأثيراً أمير مكة المكرمة يوجه بعقد ورشة عمل لمناقشة « مجلس المنطقة والمجالس المحلية … التكامل لتحقيق التنمية » خطبة الجمعة من المسجد النبوي والتي ألقاها الشيخ عبدالله البعيجان خطبة الجمعة من المسجد الحرام والتي ألقاها الشيخ صالح بن حميد برعاية التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب .. الأمير تركي الفيصل ووزيرا الدفاع والخارجية السابقين للولايات المتحدة وإيطاليا بين أبرز المتحدثين في منتدى الرياض لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب وزير الثقافة والإعلام : أكثر من 500 إعلامي من جميع أنحاء العالم لتغطية القمم الثلاث في الرياض

محافظ المندق يعقد اجتماعا للعناية بالأسر المنتجة بالمحافظة

محافظ المندق يعقد اجتماعا للعناية بالأسر المنتجة بالمحافظة
المناطق - الباحة
عقد محافظ المندق صالح بن محمد القلطي بمكتبه بالمحافظة اجتماعاً بحضور أمين عام الأسر المنتجة ومساعد مدير عام فرع الوزارة للضمان الإجتماعي بمنطقة الباحه شايق بن محمد الشائق ومدير مكتب الضمان الاجتماعي بمحافطة المندق حسن جمعان الزهراني ومسؤول الأسر المنتجة بمحافظة المندق عبدالله حسن الكرت ، حيث رحب القلطي بالحضور مشيرا إلى أهمية تفعيل دور الأسر المنتجة بالمحافظة وتبني الأفكار والمقترحات التي تسهم في خدمة الأسر المنتجة من أهمها تهيئة مقر دائم للاسر لعرض منتوجاتها بالمندق ، بعد ذلك تناول الاجتماع بعض النقاط المطروحة على جدول اعماله واتخذت بعض التوصيات جاء من ابرزها :
– عقد شراكة بين بلدية محافظة المندق والضمان الاجتماعي بالمنطقة لتسخير كافة الامكانات لدعم الأسر المنتجة والعمل على توفير مواقع وإنشاء مباني تلبي حاجة الأسر المنتجة لعرض منتوجاتهم من خلال بازار ودكاكين وساحات عرض.
– تقديم تصور متكامل عن إمكانية إنشاء جمعية تعاونية تعتني بما تقدمه الأسر المنتجة داخل محيط المحافظة وتكليف عبدالله بن حسن الكرت بدراسة هذا الملف .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>