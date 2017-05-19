 المملكة تصنف اسم هاشم صفي الدين لارتباطه بأنشطة تابعة لـ”حزب الله” وتقديم المشورة لتنفيذ عمليات إرهابية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 23 شعبان 1438 هجريا, الموافق 19 مايو 2017 ميلاديا

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المملكة تصنف اسم هاشم صفي الدين لارتباطه بأنشطة تابعة لـ”حزب الله” وتقديم المشورة لتنفيذ عمليات إرهابية

المملكة تصنف اسم هاشم صفي الدين لارتباطه بأنشطة تابعة لـ”حزب الله” وتقديم المشورة لتنفيذ عمليات إرهابية
واس - الرياض

قامت المملكة العربية السعودية اليوم بتصنيف اسم / هاشم صفي الدين – لبناني الجنسية – ، مواليد مدينة صور عام 1964م من “حزب الله “على خلفية مسؤوليته عن عمليات لصالح ما يسمى “حزب الله اللبناني” الإرهابي في أنحاء الشرق الأوسط وتقديمه استشارات حول تنفيذ عمليات إرهابية ودعمه لنظام الأسد.
وسوف تواصل المملكة العربية السعودية مكافحتها للأنشطة الإرهابية لـ”حزب الله ” ومن يسهم في تقديم المشورة لتنفيذها بكافة الأدوات القانونية المتاحة، كما ستستمر في العمل مع الشركاء في جميع أنحاء العالم بشكل فعّال للحد من أنشطة ” حزب الله ” المتطرفة ينبئ عن أنه لا ينبغي السكوت من أي دولة على مليشيات حزب الله وأنشطته المتطرفة.
ولطالما يقوم حزب الله بنشر الفوضى وعدم الاستقرار، وشن هجمات إرهابية وممارسة أنشطة إجرامية وغير مشروعة في أنحاء العالم، فإن المملكة العربية السعودية سوف تواصل تصنيف نشطاء وقيادات وكيانات تابعة لحزب الله وفرض عقوبات عليها نتيجة التصنيف.
يأتي تصنيف ذلك الإسم هذا اليوم وفرض عقوبات عليه استناداً لنظــام جــرائم الارهـاب وتمويله, والمرسوم الملكي أ/ 44 الذي يستهدف الإرهابيين وداعميهم ومن يعمل معهم أو نيابة عنهما, حيث يتم تجميد أي أصول تابعة لتلك الاسماء المصنفة وفقاً للأنظمة في المملكة ، ويحظر على المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة القيام بأي تعاملات معه.

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