أمانة الرياض: تفتتح جسر تقاطع طريق العروبة مع طريق التخصصي وعدد من المشروعات

في اطار توجهات امانة منطقة الرياض لتسريع وتيرة انجاز المشاريع وذلك من خلال تنفيذ خطة الاعلان عن حزم لافتتاحات المشاريع بالمدينة، واستكمالاً لحزمة المشاريع التي تم افتتحها يوم الخميس 8 رجب 1438هـ برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، والمتمثلة بعدد ستة مشاريع طرق وجسور بوسط وجنوب وشرق العاصمة الرياض، فقد تم بحمد الله صباح يوم الجمعة ٢٣ شعبان ١٤٣٨هـ افتتاح خمسة مشاريع بشمال وشرق المدينة، شملت كل من:

– مشروع إنشاء جسر تقاطع طريق العروبة مع طريق التخصصي،

– مشروع تطوير وتحسين طريق الشيخ حسن بن حسين بن علي،

– مشروع تهدئة الحركة ورفع مستوى السلامة المرورية بشوارع بحي النهضة،

– مشروع تهدئة الحركة ورفع مستوى السلامة المرورية بشوارع بأحياء شمال الرياض.

ومن ابرز المشاريع ضمن هذه الحزمة مشروع جسر تقاطع طريق العروبة مع طريق التخصصي والذي يبلغ طوله ٨٦٥ متر وعدد ٦ مسارات.

ومن المتوقع ان يساعد افتتاح الجسر في رفع الكفاءة التشغيلية لتقاطع طريق العروبة مع طريق التخصصي وذلك بنقل حركة المسارات الرئيسية الشرقية والغربية على مسارات حرة اعلى الجسر، وإقتصار الحركة المرورية اسفل الجسر على خدمة الحركة المرورية المحلية المؤدية من والى الأحياء السكنية والمناطق التجارية المحيطة بمناطق المشروع.