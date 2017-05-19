معالي الرئيس العام يعلن عن إطلاق جائزة أفضل إدارة في موسمي رمضان والحج

أعلن معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن إطلاق جائزة أفضل إدارة في موسمي رمضان والحج وذلك لتحفيز الإدارات على تقديم أرقى الخدمات .

وأوضح معالي الرئيس العام أن الجائزة تأتي لتحفيز الإدارات في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ووكالتها وبذل المزيد من التعاون والتكاتف بين العاملين فيها، لتحقيق تطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – في بذل كل غالي ونفيس لخدمة ضيوف الرحمن وتوفير أعلى مستويات الخدمة في الحرمين الشريفين كما حث معاليه على بذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل التطوير والرقي بالخدمات المقدمة للزوار والمصلين والتي تعكس الصورة المشرفة للحرمين الشريفين ولجهود خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في تسهيل هذه الخدمات .