فضيلة الشيخ الحذيفي يلتقي بمجموعة من القضاة من جزر القمر

استقبل فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبدالرحمن الحذيفي إمام وخطيب المسجد النبوي مجموعة من القضاة من جزر القمر بلغ عددهم ستة عشر قاضيا وذلك بمجلس الأئمة بالمسجد النبوي.

وبدأ فضيلته اللقاء بالترحيب بهم في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية وحثهم على الاهتمام بنشر العلم في بلادهم وتعليم أبناء المسلمين العلم الشرعي والعقيدة الصحيحة .

وبين فضيلته على ضرورة التمسك بالكتاب والسنة والبعد عن الشقاق والرجوع إلى الكتاب والسنة عند الخلاف والتناصح فيما بينهم وبيان الحق بالحكمة والموعظة الحسنة وإظهار الصورة الحسنة للإسلام وعدالته ووسطيته.

فيما عبر القضاة عن بالغ سرورهم بلقاء فضيلته كما قدموا شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين على ما توليه من خدمة واهتمام بالغ للحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين وأكدوا بأن توجيهات فضيلته محل اهتمامهم وستكون دافع لهم ومشجع في المضي قدماً لخدمة الإسلام والمسلمين.

حضر اللقاء مدير إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين الشيخ عبدالرحمن بن راشد الرحيلي ومدير إدارة العلاقات العامة الأستاذ جمعان بن عبدالله العسيري.

كما زار القضاة معرض عمارة الحرمين الشريفين التابع لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي واستمعوا الى شرح موجز من مدير المعرض الشيخ فايز بن علي الفايز عن التوسعات الكبيرة التي شهدها المسجد النبوي ومدى العناية الفائقة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين للزائرين والتوجيهات السديدة من معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في كل ما من شأنه الرقي بالخدمات والتسهيل والتيسير على زوار المسجد النبوي.