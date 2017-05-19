الرياض تزدان لاستقبال ضيوفها

توشحت العاصمة السعودية الرياض أبهى حللها, مستبقة وصول ضيوف ملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ المشاركين في أعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية المقرر عقدها يومي السبت والأحد بمشاركة عربية وإسلامية واسعة، وحضور أمريكي مميز في تظاهرة أجمع الساسة والمحللون على أهميتها, وما ستتناوله من موضوعات وما تسعى لتحقيقه من أهداف تعود بالخير والفائدة على الأمة الإسلامية والبشرية بوجه عام نصرة للحق ووقوفاً في وجه الظلم وحرباً على الإرهاب والغلو والتطرف.

وتزينت الرياض على امتداد الطرقات والميادين والساحات التي سيسلكها قادة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية بالإضافة للرئيس الأمريكي في طريقهم من المطار إلى مقر انعقاد القمة ومقرات إقاماتهم , بأعلام تلك الدول واللوحات والعبارات الترحيبية بالضيوف.

وتسابقت مباني الرياض الشامخة في تقلد عقود المصابيح المضيئة المطرزة بأبهى الألوان التي زادت من جمال ليل الرياض الباهر , لتجسد مواقف المملكة العربية السعودية الدائمة والثابتة وحرصها الصادق والأكيد على رعاية الأمن والسلم وحفظ السلام , وعملها الدؤوب مع الأشقاء والأصدقاء في شتى بقاع المعمورة لكل ما فيه خير وسعادة ورقي وتقدم وخدمة الإنسانية.

كما أطلقت في سماء الرياض البالونات الهوائية التي تحمل أعلام الدول المشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية.