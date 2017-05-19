مرور الرياض يعلن للمواطنين والمقيمين انطلاق مسيرة الدراجات مساء اليوم

تعلن إدارة مرور منطقة الرياض للمواطنين والمقيمين أنه بمناسبة الفعاليات المعتمد إقامتها في مدينة الرياض من قبل الهيئة العامة للترفيه، ستنطلق في الساعة الخامسة من مساء اليوم مسيرة الدراجات النارية، من محافظة الدرعية وسيكون طريق سيرها على طريق الملك خالد ثم طريق الملك سلمان والاتجاه شرقاً حتى الوصول إلى طريق المطار والاتجاه جنوباً حتى الدخول لمقر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كمرحلة أولى .

وستنطلق المسيرة عند الساعة العاشرة من مقر الجامعة على طريق عثمان بن عفان جنوباً حتى الدخول على الطريق الدائري الشمالي والاتجاه غرباً ومن ثم الدوران من أعلى مخرج 5 ( طريق الملك عبدالعزيز) والعودة باتجاه الشرق حتى الوصول إلى نقطة النهاية على طريق الخدمة .