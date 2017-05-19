 ترامب مغرداً:في طريقي للرياض .. لنرسم طريق العالم الجديد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 23 شعبان 1438 هجريا, الموافق 19 مايو 2017 ميلاديا

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ترامب مغرداً:في طريقي للرياض .. لنرسم طريق العالم الجديد

ترامب مغرداً:في طريقي للرياض .. لنرسم طريق العالم الجديد
المناطق - متابعات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه على “تويتر” عن حماسه الشديد لزيارة السعودية؛ قائلاً: متحمس جداً لزيارة السعودية.

وغرّد ترامب أيضاً: أستعد لبدء جولة خارجية كبيرة وسأعمل على حماية المصالح الأمريكية بقوة.

ويغادر الرئيس الأمريكي واشنطن متوجهاً إلى الرياض عند الساعة التاسعة من مساء اليوم (بتوقيت السعودية)، في رحلة تصل مدتها إلى ما يقارب 11 ساعة.

ويرافق الرئيس الأمريكي في رحلته التاريخية وفدٌ أمريكي رفيع المستوى إلى جانب سيدة أمريكا الأولى ميلانيا، وابنته إيفانكا، وزوجها جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي.

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