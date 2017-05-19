“الجهني” يوضح الحالة الجوية خلال أيام الشهر الكريم !

كشف الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لحنة تسمية الحالات المناخية المميزة، زياد الجهني، عن توقعه لغرة شهر رمضان الكريم، معتبرًا أن شهر شعبان سيكون كاملا على أن يكون يوم السبت 27 مايو هو أول أيام شهر رمضان، الذي لن يكون كاملاً بدوره ويكون 29 يومًا فقط، كما سيكون عيد الفطر يوم الأحد.

وفيما يخص الحالة الجوية، أكد “الجهني”، أننا سندخل بعد أيام معدودة في الفترة الانتقالية آخر الربيع وبداية الصيف، متوقعًا أن تشتد رياح البوارح المثيرة للأتربة والغبار ومعها يشتد الحر وتندر الأمطار وتميل الأجواء للجفاف بسبب قلة الرطوبة وتستمر طيلة الثلث الأول من الصيف.

وأشار إلى أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعا ملحوظًا مع دخول شهر رمضان، حيث تميل للاعتدال ليلاً وتكون حول معدلاتها الطبيعية وتصل معها العظمى 43 والصغرى 30 على الوسطى وجنوبها، بينما تكون العظمى حول 46 والصغرى 33 في الشرقية والغربية.

وأضاف: أما حائل وما وقع إلى الشمال منها فدرجاتها العظمى تقارب 39 والصغرى حول 25، ومن منتصف رمضان بمشيئة الله يطرأ تحسنًا ملحوظًا.