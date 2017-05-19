الجامعة الوطنية اليونانية بأثينا تكرم الأمير نواف بن فيصل

كرمت الجامعة الوطنية اليونانية اليوم في مقرها بالعاصمة اثينا صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز نظير جهود سموه في خدمة القانون الرياضي على المستوى المحلي والعربي والدولي ، بحضور عدد كبير من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي وعميد الجامعة ورئيس الجمعية الدولية للقانون الرياضي وأستاذة القانون بالجامعة.

وتخلل حفل التكريم إلقاء عدد من الكلمات التي أشادت بجهود سموه وما حققه للقانون الرياضي في المملكة والوطن العربي والشرق الأوسط .

من جانبه عبر الأمير نواف بن فيصل خلال كلمته بالحفل عن سعادته بالتكريم، مقدما الشكر للجمعية الدولية لقانون الرياضة ( IASL) ، مشيرا إلى أنه للحاجة لتحديث اللوائح والقوانين في المجال الرياضي حرص على بذل الجهود لتشكيل فرق العمل من ذوي الخبرة لجعل القانون الرياضي واقعاً في المملكة من خلال الاستفادة من اللجنة الأولمبية الدولية والخبراء فيها والاستعانة بالعديد من مكاتب الخبرة المتطورة في أوربا وبعض بلدان العالم، مؤكدا أن للقانون في مجالات الحياة أهمية لصون الحقوق والمحافظة عليها وتحقيق العدل والمساواة.

وفي ختام كلمته لفت الانتباه إلى أن المملكة وضعت رؤيتها إلى عام 2030 موضع التنفيذ التي تضمنت اهتماماً بالغاً بالرياضة والترفيه برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آلِ سعود وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – حيث شرعت في مشاريع الشراكة الاستراتيجية التي منها ما أعلن عنه سمو ولي ولي العهد رئيس مجلس الاقتصاد والتنمية من إقامة أكبر مشاريع الترفيه والرياضة في العالم متمثلاً في مدينة القدية التي ستكون عاصمة الترفيه الاجتماعي والرياضي في العالم.