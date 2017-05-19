الصحافة الأمريكية: العلاقات المتوترة بين أمريكا والمملكة خلال فترة أوباما انتهت

أفردت الصحف الأميركية مساحة كبيرة للحديث عن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد جون ترمب الخارجية الأولى منذ تسلمه زمام الرئاسة يناير من العام الحالي وتحدثت صحيفة نيويورك تايمز عن الاستعدادات التي قامت بها المملكة لاستقبال الرئيس ترمب بشكل خاص وللقمم الثلاث بشكل عام إلى جانب الوفد المرافق للرئيس الأمريكي الخامس والأربعون وقالت:” المملكة رتبت جدولاً زمنياً من الأحداث خلال اليومين الماضيين، حيث سيُحضر ترامب شخصيات مختلفة مثل قناة فوكس نيوز التي تحظى بشعبية كبيرة مع ترمب ومؤيديه، والمغني الأمريكي توبي كيث، الذي سيُحيي حفلاً سيقام في العاصمة السعودية الرياض.

وقالت الصحف إن قرار ترمب يؤكد أن العلاقات المتوترة التي كانت مع السعودية خلال فترة الرئيس باراك أوباما قد انتهت، وتريد المملكة من ترامب مواءمة المصالح الأمريكية مع المملكة.

وكشف بعض المراقبين في شأن العلاقات الدولية، أن زيارة “ترمب” للمملكة تعتبر مواجهة للخطر الإيراني، والتصدي لنشر إرهاب إيران في المنطقة، فضلاً عن رغبة الرئيس الأمريكي في إثبات عدم عدائه للمسلمين.

وأعلن الرئيس الأمريكي أن أول دولة سيزورها ضمن جولته الخارجية الأولى، منذ وصوله إلى رئاسة الولايات المتحدة، ستكون المملكة.