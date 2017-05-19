 المرزوقي: قمة الرياض ستعالج الأزمات الجيوسياسية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 23 شعبان 1438 هجريا, الموافق 19 مايو 2017 ميلاديا

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المرزوقي: قمة الرياض ستعالج الأزمات الجيوسياسية

المرزوقي: قمة الرياض ستعالج الأزمات الجيوسياسية
المناطق_الرياض
أكد مدير الجامعة الإسلامية الدكتور حاتم المرزوقي الأهمية الاستراتيجية للقمم الثلاث التي تستضيفها العاصمة الرياض، مؤكدا أن عقدها في المملكة له دلالات عميقة، فهي تؤكد مركزية الدور السعودي في معالجة كثير من الملفات الدولية والإسلامية تحديدا، باعتبار مكانة المملكة العالمية وعمقها الاستراتيجي للعالمين العربي والإسلامي.

وتؤكد من جهة أخرى نجاعة الدور السعودي عبر الزمن، الذي اتسم بالفاعلية والإيجابية في معالجة الأزمات الجيوسياسية التي واجهت ولا تزال تواجه منطقة الشرق الأوسط، حيث برهنت المملكة قدرتها على فتح آفاق جديدة لشراكات فعّالة في التعامل مع التحديات بخبرة واحترافية عالية، ساعدها في ذلك منظومة القيم الأخلاقية التي عٌرفت بها، وحكمة قيادتها ومصداقية مواقفها، فهي تتخذ من ثبات المبدأ مع الإرادة والحزم والصدق طريقا ثابتا وآمنا لتحقيق أهدافها النبيلة في خدمة القضايا العربية والاسلامية والعالمية مستعينة بالله تعالى ثم بإرادة شعب معتز بدينه وهويته.

وأضاف: إن عين العالم اليوم تتجه نحو الرياض، وما ستسفر عنه هذه القمم الثلاث من نتائج سيخلدها التاريخ، خاصة أنها جميعا تنضوي تحت رؤية موحدة لصناعة مستقبل مزدهر يحقق رفاهية الشعوب ويدعو إلى السلام ويرفض الإرهاب في العالم ويبني جسورا من التفاهم والتسامح واحترام الثقافات.

وأشار إلى أن المملكة اليوم بوصفها جامعة المسلمين وبقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – تضع حجر الأساس في بناء منظومة العلاقات البينية للعالمين العربي والإسلامي من جهـة وأمريكا والغرب من جهـة أخرى، عنوانها التشجيع على مواصلة جهود السلام وعمارة الأرض لإسعاد العالم كله، انطلاقا من مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف ونظرته للكون والإنسان والحياة.

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