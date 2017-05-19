 مدني المدينة يغلق مركزا تجاريا خلال حفل الافتتاح | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 23 شعبان 1438 هجريا, الموافق 19 مايو 2017 ميلاديا

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مدني المدينة يغلق مركزا تجاريا خلال حفل الافتتاح

مدني المدينة يغلق مركزا تجاريا خلال حفل الافتتاح
المناطق_المدينة

منع الدفاع المدني بالمدينة المنورة حفل افتتاح مركز تجاري بعد ثبوت عدم جاهزية أنظمة واشتراطات السلامة ، بعد أن قامت فرق الإشراف الوقائي بمركز السلامة الميداني بزيارة للموقع منذ عدة أشهر واتضح وجود ملاحظات على الأنظمة والمتطلبات بالموقع ، وأبلغ بها المستثمر وقد تم إعطاؤه مهلة لتلافي تلك الملاحظات وتأجيل الافتتاح وبإعادة الكشف على الموقع مرة أخرى اتضح استمرارها فمنعت الفرق المركز من الافتتاح والمواطنين من الدخول له حفاظًا على سلامتهم.

من جهته قال مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء خالد الداموك : لا نريد حوادث مؤلمة تذهب ضحيتها نفوس بريئة ، ولن نتردد أو نتهاون في اتخاذ الإجراءات الاحترازية طالما تضمن سلامة الأرواح والممتلكات.

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