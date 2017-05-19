تتويج قرية رجال ألمع بجائزة المدن العربية

سلم وزير البلدية والبيئة القطري محمد بن عبدالله الرميحي والأمين العام لمنظمة المدن العربية المهندس أحمد حمد الصبيح، أمين منطقة عسير صالح القاضي، جائزة المدن العربية فرع (التراث المعماري) في دورتها الثالثة عشرة التي فاز بها مشروع ترميم قرية ألمع التراثية بمحافظة رجال ألمع في الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك بحضور مدير مركز التراث العمراني بفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير المهندس عبدالعزيز غانم ومدير المشروع إبراهيم آل مسفر الألمعي.

من جهته، جدد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المهندس محمد العمرة القول إن فوز مشروع ترميم قرية رجال بمحافظة رجال ألمع بالمركز الأول في جائزة المدن العربية فرع (التراث المعماري) بداية ثمرة للجهود وللأعمال المركزة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري، كما أنه تتويج للعمل الجماعي الذي يشارك فيه عدة لجان في مقدمتها اللجنة العليا برئاسة سمو أمير منطقة عسير واللجان التنفيذية.

وأضاف: “أن تطوير القرية لن يتوقف بل سيستمر خصوصا أن هذا برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري يتضمن مبالغ مرصودة للقرية، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني برئاسة الأمير سلطان بن سلمان تبذل جهود كبيرة في الحفاظ على تراث أطهر البقاع وهي تتبنى بالتعاون مع الشركاء الجهود لتوثيق القرية في قائمة التراث العالمي عن طريق منظمة اليونيسكو، إذ أن يناير 2018 موعد لرفع ملف التوثيق، بعد أن كان وفد من المنظمة وقف على القرية وأطلع على الملف”.