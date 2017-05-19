 السيطرة على حريق محدود بمستشفى الملك خالد العام بحفرالباطن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 23 شعبان 1438 هجريا, الموافق 19 مايو 2017 ميلاديا

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السيطرة على حريق محدود بمستشفى الملك خالد العام بحفرالباطن

السيطرة على حريق محدود بمستشفى الملك خالد العام بحفرالباطن
المناطق_حفر الباطن
اكدت الشؤون الصحية بمحافظة حفر الباطن ، بان قسم الأمن والسلامة بمستشفى الملك خالد العام  سيطر صباح اليوم الجمعة عند الساعة ٣٤٥ صباحا  الموافق 23 شعبان 1438هـ ، على حريق محدود في مبنى الطب الشرعي وثلاجة الموتى بالمستشفى جراء عطب باحد اجهزة التكييف .
واوضحت الشؤون الصحية في بيان صحفي بان قسم الامن والسلامة باشر الحادثة وتم إبلاغ الدفاع المدني على الفور وإعلان حالة الطوارئ وتطبيق البروتوكول الخاص بالطوارئ وفصل التيار الكهربائي عن المبنى .
وقد باشر فريق الدفاع المدني الحادثة والسيطرة على الحريق ، ولم تسجل اي إصابات جراء الحادثة ، فيما لم يتأثر سير العمل  في تقديم الخدمات للمستفيدين وتم نقل الجثامين من ثلاجة مستشفى الملك خالد  الى مستشفى حفر الباطن المركزي كإجراء احترازي .

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