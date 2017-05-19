السيطرة على حريق محدود بمستشفى الملك خالد العام بحفرالباطن

اكدت الشؤون الصحية بمحافظة حفر الباطن ، بان قسم الأمن والسلامة بمستشفى الملك خالد العام سيطر صباح اليوم الجمعة عند الساعة ٣٤٥ صباحا الموافق 23 شعبان 1438هـ ، على حريق محدود في مبنى الطب الشرعي وثلاجة الموتى بالمستشفى جراء عطب باحد اجهزة التكييف .

واوضحت الشؤون الصحية في بيان صحفي بان قسم الامن والسلامة باشر الحادثة وتم إبلاغ الدفاع المدني على الفور وإعلان حالة الطوارئ وتطبيق البروتوكول الخاص بالطوارئ وفصل التيار الكهربائي عن المبنى .

وقد باشر فريق الدفاع المدني الحادثة والسيطرة على الحريق ، ولم تسجل اي إصابات جراء الحادثة ، فيما لم يتأثر سير العمل في تقديم الخدمات للمستفيدين وتم نقل الجثامين من ثلاجة مستشفى الملك خالد الى مستشفى حفر الباطن المركزي كإجراء احترازي .