 إنقاذ رجل وزوجته احتجزتهم سيول وادي السر بالطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 23 شعبان 1438 هجريا, الموافق 19 مايو 2017 ميلاديا

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إنقاذ رجل وزوجته احتجزتهم سيول وادي السر بالطائف

إنقاذ رجل وزوجته احتجزتهم سيول وادي السر بالطائف
المناطق_الطائف

أنقذت فرق الدفاع المدني رجل وزوجته احتجزتهم سيول وادي السر إثر هطول أمطار غزيرة بالطائف والمراكز التابعة لها.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف العقيد ناصر بن سلطان الشريف أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ رجل وزوجته احتجزت مياه السيول سيارتهم داخل وادي السر، مؤكداً أنه الرجل وزوجته بصحة جيدة.

وأشار الشريف إلى فرق الدفاع المدني باشرت عدداً من البلاغات تخص احتجاز سيارات داخل مياه الأمطار، والتماسات كهربائية في عدد من المنازل، دون تسجيل أي إصابات أو حالات فقدان.

وفي نفس السياق، أخمدت فرق الدفاع المدني حريق اندلع بمجموعة أعلاف بسبب البرق في قرية الربعة شرق الطائف.

من جانبه، أهابت الإدارة العامة للدفاع المدني بالإخوة المواطنين والمقيمين أخذ الحذر والحيطة من الأخطار التي تصاحب هطول الأمطار والابتعاد عن مجاري السيول ومواقع تجمع المياه التي خلفتها الأمطار.

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