 أمانة الأحساء تكثف حملاتها التفتيشية مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 23 شعبان 1438 هجريا, الموافق 19 مايو 2017 ميلاديا

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أمانة الأحساء تكثف حملاتها التفتيشية مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك

أمانة الأحساء تكثف حملاتها التفتيشية مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك
المناطق_الأحساء

ضبطت بلدية المبرز  478  محلا منهم 165 مخالفاً ، في حين تم اغلاق 41 محلا ، واعطاء مهلة تعديل اوضاع وتصحيح ل 124 محلا .

وأوضح رئيس بلدية المبرز الدكتور غسان السعدون أن الحملة مستمرة وتطبيق الانظمة والتعاملات بحسب لائحة الجزاءات البلدية الوزارية مضيفا بأنه تم ضبط مستودعين غير مرخصين يتبعون لمطاعم مرخصة إضافة إلى غرفة تحضير غير مرخصة خاصة بأحد المطاعم والتعامل معهم نظاميا ومصادرة محتويات المواقع .

وذكر وكيل البلديات المهندس محمد المغلوث أن  خطط البلديات  مستمرة  بشأن الحملات الرقابية والتصحيحية للمنشآت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة  والتي تقدم الأغذية قبيل رمضان وتستمر طيلة الشهر الفضيل .. وذلك وفق الخطط المجدولة وذلك لضمان سلامة ما يُقدم من أغذية وكذلك سلامة قاصدي تلك المنشآت والعاملين في محلات الصحة العامة .

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