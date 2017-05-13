أمانة الأحساء تكثف حملاتها التفتيشية مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك

ضبطت بلدية المبرز 478 محلا منهم 165 مخالفاً ، في حين تم اغلاق 41 محلا ، واعطاء مهلة تعديل اوضاع وتصحيح ل 124 محلا .

وأوضح رئيس بلدية المبرز الدكتور غسان السعدون أن الحملة مستمرة وتطبيق الانظمة والتعاملات بحسب لائحة الجزاءات البلدية الوزارية مضيفا بأنه تم ضبط مستودعين غير مرخصين يتبعون لمطاعم مرخصة إضافة إلى غرفة تحضير غير مرخصة خاصة بأحد المطاعم والتعامل معهم نظاميا ومصادرة محتويات المواقع .

وذكر وكيل البلديات المهندس محمد المغلوث أن خطط البلديات مستمرة بشأن الحملات الرقابية والتصحيحية للمنشآت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة والتي تقدم الأغذية قبيل رمضان وتستمر طيلة الشهر الفضيل .. وذلك وفق الخطط المجدولة وذلك لضمان سلامة ما يُقدم من أغذية وكذلك سلامة قاصدي تلك المنشآت والعاملين في محلات الصحة العامة .