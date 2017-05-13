صورة شارع الفن تتصدر الواجهة الرسمية لموقع القمة العربية الإسلامية الأمريكية

تصدرت صورة شارع الفن بمهرجان أبها يجمعنا الواجهة الرسمية لموقع القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي تواكب زيارة الرئيس الأمريكي ترامب للمملكة العربية السعودية

ويأتي ذلك وفقا لما صرح به مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير أمين عام اللجنة العليا لاحتفالات أبها عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧م المهندس محمد العمرة نظير ما مثلته الفعالية من نقلة نوعية على مستوى الفعاليات في المملكة، امتد صداها على مستوى الخليج والوطن العربي، إذ حاولت عدد من الدول محاكاتها، فعلى امتداد نحو 500 متر، وفي تنوع عمراني بديع يطل على وادي مدينة أبها، زيّنت المدينة موسمها الصيفي بفعالية صغيرة، أشعلت الفرح في نفوس السعوديين.

وكان «شارع الفن» في أبها، فعالية صيفية جديدة تجاور مسرح المفتاحة، الشهير بحفلاته الفنية واستضافته عروضًا مسرحية جمة خلال الأعوام الماضية، جامعًا في ممشاه الطويل الذي يمتد من بحيرة سد أبها مرورًا بعدد من مباني المؤسسات والقطاعات الحكومية، جملة من الفنون البصرية والسمعية.

وتعد الفعالية متحفًا فنيًا مفتوحًا للعامة، تسمع بين جنباته أصوات أشهر مطربي السعودية، مثل محمد عبده، والراحل طلال مداح، وغيرهم، وهو ما يحوله إلى مقصد سياحي بارز، بالتكامل مع مركز الملك فهد الثقافي بقرية المفتاحة التشكيلية.

وعرض خلال الفعالية، التي استمرت أكثر من أربعين يوما، إنتاج كثير من المواهب والمدارس الفنية، إلى جانب أكثر من 10 معارض للمراسم.

وقد تزين الموقع بعقد «شارع الفن» كان قبل ما يقرب من 3 قرون قرية شعبية محاطة بمزارع كانت تدرّ بعض خيرات أهل المدينة وما جاورها، لكنها عادت اليوم بصورة عصرية.

وكان الكثير اعتبر شارع الفن، ولادة جديدة في مهرجان أبها، التي اعتادت العيش في أجواء الفعاليات الفنية المبهجة منذ أعوام، برفقة مهرجان أبها للكوميديا الثاني.

يذكر أن لتاريخ مدينة أبها السياحي، السبق في المهرجانات الصيفية بالسعودية، التي تعد هي النواة الأساسية لولادة هيئة السياحة والتراث الوطني، بمهرجان تربع لأكثر من 30 عامًا على عرش المهرجانات السياحية، مستفيدة من العوامل الطبيعية وجغرافيتها التي منحت لها بريقًا جاذبًا.

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