الرياض تتزين لاستقبال ترمب وعدد من الدول الإسلامية

تستعد مدينة الرياض، لاستقبال الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، في زيارته المقررة السبت المقبل، والتي تصفها السعودية بـ “الحدث التاريخي”.

وتواصل الاستعدادات على قدم وساق استعدادا للزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي.

وانتشرت في شوارع الرياض، الأعلام السعودية والأمريكية وصور الملك سلمان والرئيس ترمب، بالإضافة إلى صور وأعلام الدول الإسلامية المشاركة في القمم.

كما تشهد الرياض حالة من التدبيرات الأمنية القوية، في ظل الأعداد الكبيرة من الزعماء المرتقب مشاركتهم في القمم.

ودشنت المملكة الثلاثاء الماضي، موقعا إلكترونيا، بأربع لغات، العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية، و حسابا رسميا موثقا على “تويتر” لنقل وقائع القمم الثلاث التي تستضيفها العاصمة السعودية

الرياض يومي 20 و21 مايو الجاري خلال زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب. والتي تنعقد تحت عنوان “العزم يجمعنا”.

ويصف الموقع الحوارات التي ستشهدها الزيارة على مدى 48 ساعة، أنها ستؤدي الى “تغيير قواعد اللعبة”.

وتستضيف المملكة، الأحد المقبل، قمة تشاورية خليجية، و3 قمم ستجمع ترمب مع الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقادة دول الخليج، وزعماء دول عربية وإسلامية.

ويرتقب مشاركة 55 قائدا أو ممثلا عن دول العالم الإسلامي في القمم الثلاث، بالإضافة إلى ترمب.

وخلال الأيام الماضية، وجّه الملك سلمان بن عبد العزيز، دعوات لعدد من القادة، لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية.

كما وجه الدعوة لجميع قادة دول الخليج، لحضور كل من القمة العربية الإسلامية الأمريكية، والقمة الخليجية الأمريكية.

وستكون زيارة ترامب للمملكة، هي أول زيارة خارجية له، منذ توليه منصبه في 20 يناير الماضي، قبل أن يتوجه إلى إيطاليا، ليصبح بذلك أول رئيس أمريكي يبدأ زياراته الخارجية بزيارة دولة عربية أو إسلامية.