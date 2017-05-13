 بحضور الزايدي مشرفة العموم بالوزارة البنيان تزور تعليم الطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 24 شعبان 1438 هجريا, الموافق 20 مايو 2017 ميلاديا

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بحضور الزايدي مشرفة العموم بالوزارة البنيان تزور تعليم الطائف

بحضور الزايدي مشرفة العموم بالوزارة البنيان تزور تعليم الطائف
المناطق_الطائف

وقفت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية أ مها بنت طاهر الزايدي على الاختبار الدولي  PISA لطالبات العينة الانتقائية في الثانوية الثالثة مقررات بحضور مشرفة العموم بالإدارة العامة للتقويم وجودة التعليم بالوزارة عبير البنيان  وبرفقة مديرة برنامج تطوير مهارات التربويات في مجال التقويم الأستاذة ريمه المنيع  .
وقد حثت الزايدي الطالبات المشاركات في الاختبار والبالغ عددهن 43 طالبة على بذل الجهد وإعمال الفكر وصولاً لتحقيق النتائج المرجوة والظهور المشرف لمستوى المملكة  في أداء هذا الاختبار , وتخلل الزيارة اللقاء بقائدة المدرسة وجدا الهذلي ومنسقات الاختبار والمطبقات له , والاطلاع على ملفات البرنامج واستبانات مدير المدرسة والطالب , فيما أشادت بالجهود المبذولة في الإعداد والتنظيم .
يذكر بأن برنامج التقييم الدولي للطلبة (PISA ) يعتبر أكبر مسح تعليمي دولي في العالم يعقد كل ثلاث سنوات ، يتمثل في مجموعة من الدراسات تشرف عليها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ( OECD) ويهدف إلى معرفة مدى امتلاك الطلاب والطالبات في عمر الخامسة عشر دون اعتبار لصفوفهم الدراسية للمهارات والمعارف الاساسية في الرياضيات والعلوم والقراءة بالإضافة إلى مهارة حل المشكلات في تلك المجالات دون تركيز على محتوى المناهج الدراسية المتعلقة بها ، والتي تعينهم على المشاركة الفاعلة في المجتمع

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