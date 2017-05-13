 141 قتيلا في هجوم على قاعدة عسكرية في جنوب ليبيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 24 شعبان 1438 هجريا, الموافق 20 مايو 2017 ميلاديا

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141 قتيلا في هجوم على قاعدة عسكرية في جنوب ليبيا

141 قتيلا في هجوم على قاعدة عسكرية في جنوب ليبيا
المناطق_وكالات

أعلنت القوات الموالية للمشير خليفة حفتر مساء الجمعة أن الهجوم الذي شنته مجموعات عسكرية مناوئة على قاعدة عسكرية تابعة لها في جنوب ليبيا أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 141 شخصا، غالبيتهم من العسكريين الموالين لحفتر.

وقال أحمد المسماري المتحدث باسم “الجيش الوطني الليبي” (الذي أعلنه المشير حفتر) أن الهجوم على قاعدة “براك الشاطئ” الجوية الخميس أوقع 141 قتيلا، غالبيتهم من العسكريين ولكن بينهم مدنيون كانوا يعملون في القاعدة العسكرية الواقعة في منطقة صحراوية على بعد 650 كلم جنوب طرابلس، مؤكدا ان عددا من القتلى راحوا ضحية اعدامات ميدانية.

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