 “إيفانكا” تبحث عن “إيفانكا السعودية” ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 24 شعبان 1438 هجريا, الموافق 20 مايو 2017 ميلاديا

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“إيفانكا” تبحث عن “إيفانكا السعودية” !

“إيفانكا” تبحث عن “إيفانكا السعودية” !
المناطق - الرياض

ستكون الرياض غداً أول محطة عربية تطأ أرضها قدما الابنة الأولى إيفانكا ترمب، التي ستصل إلى المملكة مع زوجها جاريد كوشنر ضمن الوفد المرافق لوالدها الرئيس دونالد ترمب.

وأكدت مصادر وفقا لـ”عكاظ”، أن إيفانكا أحيطت علماً بأن مواطناً سعودياً أطلق اسمها على مولودته الجديدة. وأعربت عن سعادتها بذلك، وأبدت رغبة بمقابلة المولودة السعودية إذا سمحت الظروف بذلك.

وكان السعودي سالم العنزي أكد أنه سماها إيفانكا تيمناً بتحسن العلاقات السعودية الأمريكية في عهد ترمب. ونسبت إليه مواقع قوله إنه بدّل اسم مولودته إلى «لمى» تمشياً مع الأنظمة السعودية التي لا تسمح بالأسماء الأجنبية

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