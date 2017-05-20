 شاهد.. هذا ما فعله طبيب مع عشيقته الممرضة في غرفة العمليات | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 24 شعبان 1438 هجريا, الموافق 20 مايو 2017 ميلاديا

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شاهد.. هذا ما فعله طبيب مع عشيقته الممرضة في غرفة العمليات

المناطق - وكالات:

في مشهد لا يصدق، تحولت غرفة العمليات إلى حلبة ملاكمة عنيفة، بطلاها طبيب وعشيقته الممرضة.

فقد أظهر مقطع فيديو انتشر، الخميس، شجارا في أحد المستشفيات وسط الصين، بدأ “خفيفاً” بين طبيب وصديقته الممرضة، فما كان من الأول إلا أن رمى الممرضة بقفازاته، لتستشيط بدورها غضباً وتلكمه.

ما دفع الطبيب إلى فقدان أعصابه على ما يبدو في غرفة العمليات وفوق جسد المريض الذي ظهر ممدداً على سرير العمليات، فانهال باللكمات على الممرضة حتى انهارت ووقعت أرضاً، بحسب ما أفادت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية.

ولم يفض الإشكال العنيف على ما يبدو إلا بعد أن تدخل الأطباء والممرضون في المستشفى.

ونقلت الصحيفة عن شهود في المستشفى قولهم، إن الجراح اتهم الممرضة بانتهاك البروتوكول خلال العملية، ما أشعل فتيل الشجار

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