 “الكوليرا” تتفشى في اليمن بسرعة فائقة.. قتلت 242 وأصابت الآلاف   | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 24 شعبان 1438 هجريا, الموافق 20 مايو 2017 ميلاديا

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“الكوليرا” تتفشى في اليمن بسرعة فائقة.. قتلت 242 وأصابت الآلاف  

“الكوليرا” تتفشى في اليمن بسرعة فائقة.. قتلت 242 وأصابت الآلاف  
المناطق - وكالات

أعلن نيفيو زاجاريا، ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، الجمعة، عن تفشي الكوليرا بسرعة لم يسبق لها مثيل في البلاد.

وأشار إلى أن عدد الحالات المصابة بلغ 23425، أما عدد الوفيات فبلغ242 في 18 محافظة منذ 27 أبريل/نيسان.

إلى ذلك، توقعت منظمة الصحة ازدياد الإصابات بالكوليرا إلى 200 ألف خلال الـ 6 أشهر المقبلة.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة  اليونيسف، أعلنت الأربعاء، عن ارتفاع عدد الوفيات بين اليمنيين بسبب  وباء الكوليرا إلى 206 حالات وفاة.

وقال مسؤول الإعلام والاتصال في مكتب المنظمة باليمن  محمد  الأسعدي، في تغريدة على موقع  التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إن ارتفاعا مخيفا في حالات الإصابة بالإسهالات المائية الحادة بلغ صباح اليوم 17,219 حالة منها 257 حالة مؤكدة مخبرياً بالكوليرا، و206 حالات وفاة”.

يذكر أن الموجة الأولى من الكوليرا التي انحسرت في مارس/آذار الماضي، حصدت أرواح 103 أشخاص من إجمالي 21 ألف حالة إصابة مؤكدة في 16  محافظة يمنية من أصل 22، وفقاً لبيانات منظمة  الصحة العالمية.

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