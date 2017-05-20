شاهد.. ولادة ماعز بعين واحدة يثير الاستغراب !

أثارت ولادة ماعز بعين واحدة ضجة في الهند، ورأى البعض أنها “معجزة “، حيث اعتقد القرويون بمنطقة أسام أنه حيوان مقدس.

ورغم أن الأطباء توقعوا موت الماعز خلال أيام وجيزة، إلا أنه عبر عدة أسابيع ومازال صامدا.

ويسمى هذا العيب الخلقي بـ “سيكلوبيا” ويحدث عندما لا يتموضع نصفا الدماغ بشكل طبيعي، ما يؤدي إلى تشكيل تجويف مركزي واحد مع عين واحدة، كما تختفي الرموش والجفون.

وقال مالك الماعز، مخوري داس: “لقد أصبت بالدهشة.. إنها مثل معجزة وقد جاء الناس إلينا لرؤية هذا الماعز الطفل”.

وأضاف: “إنها مسؤوليتي لرعاية هذا الماعز وإطعامه على أنه طبيعي”.