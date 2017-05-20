مع “سلمان الحزم”.. السعودية تحولت إلى قبلة للزعامات العربية والإسلامية

إذا كانت مكة المكرمة قبلة العالم الإسلامي من الناحية الدينية، فإن الرياض باتت قبلة زعماء العالم، إذ توافد إليها أغلب زعماء العالم آخرهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وعند الحصر، يتبين أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، استقبل أكثر من 128 زعيماً وقائداً وزار 26 دولة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم إلى العاصمة الرياض في أول زيارة خارجيّةٍ له منذ توليه منصبه، في وقت تستعد السعودية في إطار هذه الزيارة لعقد عدة قمم خليجية وعربية إسلامية أميركية تحت عنوان “العزم يجمعنا”.

وستكون هذه القمم إطارا واسعا على امتداد يومين لتناول ملفات إقليمية وثنائيّة، وقضايا مكافحة “الإرهاب” والسياسات المشتركة تجاه قضايا الدفاع والأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي، كما ستشهد الإعلان عن سلسلة اتفاقيات ثنائيّة وعقد صفقات ستكون هي الأهم بتاريخ العلاقات الأميركية السعودية.