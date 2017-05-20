 الجيش الأمريكي: 750 مقاتلا داعشيا قتلوا في أفغانستان منذ مارس | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 24 شعبان 1438 هجريا, الموافق 20 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ولي ولي العهد يلتقي مدير وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكي شاهد.. طفل يرحب بترامب على طريقته.. و هذا ما قاله التحالف يدمر مخزناً للميليشيات يضم صواريخ وذخيرة بصعدة إنقاذ 4400 مهاجر في البحر المتوسط في يومين مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم سريلانكا 150 طنا من التمور أزمة بين البلدين بعد “اعتداء جنسي”.. المغرب يستدعي القائم بالأعمال الجزائري الجيش الأمريكي: 750 مقاتلا داعشيا قتلوا في أفغانستان منذ مارس نتائج أولية: تقدم روحاني في انتخابات الرئاسة الإيرانية مع “سلمان الحزم”.. السعودية تحولت إلى قبلة للزعامات العربية والإسلامية لماذا لم يكن بمقدور إيفانكا وزوجها السفر إلى المملكة.. وفتوى سمحت لهما ؟! اعتقال منفذي اغتيال رجلي أعمال إيراني وشريكه الكويتي.. والتحقيقيات تكشف “مفاجأة” شاهد.. ولادة ماعز بعين واحدة يثير الاستغراب !

الجيش الأمريكي: 750 مقاتلا داعشيا قتلوا في أفغانستان منذ مارس

الجيش الأمريكي: 750 مقاتلا داعشيا قتلوا في أفغانستان منذ مارس
المناطق - وكالات

قتلت القوات الأمريكية والأفغانية 750 مقاتلا من داعش في فى أفغانستان التي مزقتها الحرب منذ أوائل مارس، بحسب بيان أصدرته القوات الأمريكية الجمعة.

وجاء في البيان أن قوات ” مكافحة الإرهاب ” المشتركة التي تشمل القوات الأفغانية والقوات الأمريكية الخاصة، قلصت مساحة أراضي داعش وقدرتها القتالية بواقع الثلثين، بينما دمرت ” مجمعات كهوف و أنفاق ومراكز قيادة وتحكم وقواعد لوجستية “.

وتوجه القوات الأمريكية والأفغانية ضربات جوية لمواقع داعش منذ أكثر من عامين وقتل اثنان من قادة الجماعة المتطرفة وهما أمير حافظ سعيد خان والقائد الذى حل محله عبد الحسيب.

وأفاد البيان بأن تنظيم داعش يجند ويدرب الجنود الأطفال ويخطف ” النساء الشابات ويجبروهن على الزواج من مقاتليه “.

وفي نيسان/أبريل، أسقطت القوات الأمريكية أكبر قنبلة غير نووية في ترسانتها على مجمع كهوف خاص بداعش في مقاطعة آخين بإقليم نانجارهار، مخلفة حسبما يزعم 96 قتيلا ودمرت المجمع إلى جانب ذخيرة وأسلحة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>