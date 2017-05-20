 مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم سريلانكا 150 طنا من التمور | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 24 شعبان 1438 هجريا, الموافق 20 مايو 2017 ميلاديا

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مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم سريلانكا 150 طنا من التمور

مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم سريلانكا 150 طنا من التمور
المناطق - واس

سلم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 150 طنًا من التمور هدية المملكة إلى جمهورية سريلانكا ، بحضور القائم بالأعمال في سفارة المملكة في سريلانكا ممدوح علاف ، ومندوبي وزارة المالية السعودي ، ووزير البريد والخدمات البريدية و الشؤون الإسلامية في سريلانكا محمد هاشم عبدالحليم.

ووقع الجانب السريلانكي مذكرة تسلم الشحنة من فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في العاصمة كولمبو.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعم الدول الشقيقة والصديقة.

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