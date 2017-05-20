مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم سريلانكا 150 طنا من التمور

سلم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 150 طنًا من التمور هدية المملكة إلى جمهورية سريلانكا ، بحضور القائم بالأعمال في سفارة المملكة في سريلانكا ممدوح علاف ، ومندوبي وزارة المالية السعودي ، ووزير البريد والخدمات البريدية و الشؤون الإسلامية في سريلانكا محمد هاشم عبدالحليم.

ووقع الجانب السريلانكي مذكرة تسلم الشحنة من فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في العاصمة كولمبو.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعم الدول الشقيقة والصديقة.