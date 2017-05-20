 إنقاذ 4400 مهاجر في البحر المتوسط في يومين | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 24 شعبان 1438 هجريا, الموافق 20 مايو 2017 ميلاديا

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إنقاذ 4400 مهاجر في البحر المتوسط في يومين

إنقاذ 4400 مهاجر في البحر المتوسط في يومين
المناطق - وكالات

تم الخميس والجمعة  إنقاذ نحو 4400  مهاجر في البحر المتوسط خلال عمليات عدة نسقها خفر السواحل الإيطاليون والليبيون.

والجمعة، أنقذت سفن لخفر السواحل الايطاليين والبحرية الاسبانية ومنظمة المانية غير حكومية 1500 شخص كانوا يستقلون 11 زورقا مطاطيا ومركبين.

والخميس تم انقاذ 2900 مهاجر نقل 2300 منهم الى ايطاليا بعدما عثر عليهم في المياه الدولية في حين بقي 580 اخرون في المياه الليبية قبل اعادتهم الى ليبيا.

وامام لجنة برلمانية الاسبوع الفائت في روما، قال الاميرال فنشينزو ميلوني قائد خفر السواحل الايطاليين “نواجه مأساة بابعاد لا يمكن تصورها”، مطالبا وكالة فرونتكس الاوروبية بان تستعين بسفنها التي تسير حاليا دوريات على بعد سبعين ميلا من ليبيا.

وردا على سؤال الجمعة لفرانس برس، اوضحت متحدثة باسم فرونتكس ان الوكالة تنشر حاليا 11 سفينة بينها ثماني سفن ايطالية اضافة الى ثلاث طائرات وثلاث مروحيات في اطار عمليتها الهادفة الى مراقبة كل انواع التهريب في وسط البحر الابيض المتوسط.

والمهاجرون الذين يتم انقاذهم ينقلون غالبا الى مراكز احتجاز تمهيدا لاعادتهم الى بلدانهم.

ونشرت منظمة اطباء بلا حدود الجمعة تقريرا جديدا حول الوضع في تلك المراكز اشارت فيه الى انها تعاني نقصا في المواد الغذائية والمياه واكتظاظا وتفتقر الى الشروط الصحية الملائمة.

ومنذ بداية العام وصل اكثر من 45 الفا و700 مهاجر الى السواحل الايطالية بزيادة تتجاوز ثلاثين في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت، وفق حصيلة لوزارة الداخلية.

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