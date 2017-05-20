 التحالف يدمر مخزناً للميليشيات يضم صواريخ وذخيرة بصعدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 24 شعبان 1438 هجريا, الموافق 20 مايو 2017 ميلاديا

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التحالف يدمر مخزناً للميليشيات يضم صواريخ وذخيرة بصعدة

التحالف يدمر مخزناً للميليشيات يضم صواريخ وذخيرة بصعدة
المناطق - الرياض

دمرت طائرات التحالف العربي مساء الجمعة موقعا أطلقت منه الميليشيات الحوثية وحرس المخلوع  صالح صاروخاً باليستيا باتجاه منطقة غير مأهولة جنوب  الرياض شمال محافظة الرين .

وقال مصدر في التحالف لـ”العربية” إنه تم رصد موقع إطلاق الصاروخ الباليستي، ليتبين أن عربة الإطلاق كانت مخفية داخل كهف قرب مديرية مجز في  صعدة . وأضاف المصدر أنه تم تدمير الكهف الذي ضم مخزنا للصواريخ والذخيرة.

وكانت قوات الدفاع الجوي السعودي تمكنت مساء الجمعة، من اعتراض الصاروخ الباليستي شمال الرين. وأفاد مراسل العربية، أن قوات الدفاع الجوي نجحت في اعتراض الصاروخ قبل أن يصل محافظة الرين بـ100كم تقريباً، لتتناثر شظاياه في منطقة غير مأهولة بالسكان.

إلى ذلك، تمكنت قوات الدفاع الجوي صباح السبت من اعتراض صاروخ باليستي في منطقة  نجران بعد ما أطلقته الميليشيات من داخل قرى محافظة صعدة.

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