 شاهد.. طفل يرحب بترامب على طريقته.. و هذا ما قاله | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 24 شعبان 1438 هجريا, الموافق 20 مايو 2017 ميلاديا

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شاهد.. طفل يرحب بترامب على طريقته.. و هذا ما قاله

شاهد.. طفل يرحب بترامب على طريقته.. و هذا ما قاله
المناطق - الرياض

في  ترحيب بزيارة الرئيس الأمريكي، دونالد  ترامب، سعى  الطفل  هاشم الفقيه لأن يكون حاضراً بهذه الاحتفائية عبر مقطع فيديو، تحدث فيه باللغة الإنجليزية عن سعادته بالزيارة، وأيضا شكر الرئيس الأميركي عليها.

وفي اتصال “العربية.نت” بالطفل هاشم فقيهي، البالغ من العمر 12 عاماً، قال: “إن  زيارة ترامب للمملكة تسعدنا وإن أمريكا والمملكة توحدت جهودهما لتصبح أشياء كثيرة جيدة، وقدوم ترمب لزيارة دولية للمملكة يعطينا فرصة للتعبير عن شعورنا بالسعادة في حال أصبح هناك تعاون بين السعودية وأميركا، وأن هذا التعاون سوف يفضي إلى قوة عظيمة كون البلدين مهمين، وهناك أطفال مثلي تماما سعداء بزيارته وقدومه إلينا”.

وذكر أن التعامل في أمريكا بين الأفراد جدا رائع “فكنت عندما أدخل المصعد الكهربائي، يبدأ الموجودون بالكلام معي كيف حالك؟ وكيف يومك؟ وكأنك صاحبهم، ولا يفرقون بين الجنسيات، مما جعل كل شخص يساعد الآخر”.

وعن هدفه من الرسالة، قال: قمت بإرسال الرسالة لأنه ليس كل طفل يستطيع التكلم بالإنجليزية أو يقول مثل كلمتي، لذلك اعتبرت كلمتي كلام كل طفل سعودي، عاش في أميركا.

وذكر أنه تحدث مع والده عن رغبته بإلقاء كلمة تعبر عن أطفال المملكة، وأشار عليّ أن أضع الكلمات التي أريدها وأنشرها عبر تويتر.

وذكر أنه سيستمر بإرسال الرسائل قائلا: “وأريد من الشعب أيضاً المواصلة ببعث مثل هذه الرسائل، ولو توقفنا فلن نستفيد من طرح القوة التي نريد إيصالها للعالم، وأريدها أن تقوى لنتحد مع بعض”.

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