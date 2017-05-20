 ولي ولي العهد يلتقي مدير وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 24 شعبان 1438 هجريا, الموافق 20 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ولي ولي العهد يلتقي مدير وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكي شاهد.. طفل يرحب بترامب على طريقته.. و هذا ما قاله التحالف يدمر مخزناً للميليشيات يضم صواريخ وذخيرة بصعدة إنقاذ 4400 مهاجر في البحر المتوسط في يومين مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم سريلانكا 150 طنا من التمور أزمة بين البلدين بعد “اعتداء جنسي”.. المغرب يستدعي القائم بالأعمال الجزائري الجيش الأمريكي: 750 مقاتلا داعشيا قتلوا في أفغانستان منذ مارس نتائج أولية: تقدم روحاني في انتخابات الرئاسة الإيرانية مع “سلمان الحزم”.. السعودية تحولت إلى قبلة للزعامات العربية والإسلامية لماذا لم يكن بمقدور إيفانكا وزوجها السفر إلى المملكة.. وفتوى سمحت لهما ؟! اعتقال منفذي اغتيال رجلي أعمال إيراني وشريكه الكويتي.. والتحقيقيات تكشف “مفاجأة” شاهد.. ولادة ماعز بعين واحدة يثير الاستغراب !

ولي ولي العهد يلتقي مدير وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكي

ولي ولي العهد يلتقي مدير وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكي
المناطق - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض اليوم معالي مدير وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكي الفريق البحري جوزيف ريكسي.

وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون السعودي الأمريكي في الجوانب الأمنية والدفاعية بالإضافة إلى عدد من المسائل ذات المشترك بين البلدين.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية ومعالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ أحمد الخطيب ومعالي مساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد العايش ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى وعدد من كبار المسؤولين في البلدين.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>