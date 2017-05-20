وزير الدفاع الأمريكي: ترامب أمر بـ”حملة إبادة” ضد داعش

قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، إن الرئيس دونالد ترمب، أمر بإجراء تغيير في الاستراتيجية العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي من خلال حملة تهدف إلى ابادة هذا التنظيم.

وأوضح في تصريحات للصحفيين الجمعة، بأن هذا القرار جاء بعد أن أجرى البنتاغون مراجعة شاملة للاستراتيجية التي أرسلت إلى الرئيس ترمب الذي أمر بناء عليها بعملية متسارعة ضد التنظيم الإرهابي.

وأضاف “أولاً قام بمنح السلطة للجهة الصحيحة من أجل التحرك بقوة وفي الوقت المناسب ضد نقاط الضعف في التنظيم، وثانيًا أمر بتحول تكتيكي من طرد التنظيم الإرهابي لمواقع آمنة في قتال استنزاف إلى محاصرته في معاقله حتى نتمكن من إبادته”.