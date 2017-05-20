 صحة الرياض تشكل لجنة عاجلة للتحقيق في ملابسات نقل مريض من قبل ذويه عبر سيارة غير مهيأة في حوطة سدير | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 24 شعبان 1438 هجريا, الموافق 20 مايو 2017 ميلاديا

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صحة الرياض تشكل لجنة عاجلة للتحقيق في ملابسات نقل مريض من قبل ذويه عبر سيارة غير مهيأة في حوطة سدير وزير الدفاع الأمريكي: ترامب أمر بـ”حملة إبادة” ضد داعش ولي ولي العهد يلتقي مدير وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكي شاهد.. طفل يرحب بترامب على طريقته.. و هذا ما قاله التحالف يدمر مخزناً للميليشيات يضم صواريخ وذخيرة بصعدة إنقاذ 4400 مهاجر في البحر المتوسط في يومين مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم سريلانكا 150 طنا من التمور أزمة بين البلدين بعد “اعتداء جنسي”.. المغرب يستدعي القائم بالأعمال الجزائري الجيش الأمريكي: 750 مقاتلا داعشيا قتلوا في أفغانستان منذ مارس نتائج أولية: تقدم روحاني في انتخابات الرئاسة الإيرانية مع “سلمان الحزم”.. السعودية تحولت إلى قبلة للزعامات العربية والإسلامية لماذا لم يكن بمقدور إيفانكا وزوجها السفر إلى المملكة.. وفتوى سمحت لهما ؟!

صحة الرياض تشكل لجنة عاجلة للتحقيق في ملابسات نقل مريض من قبل ذويه عبر سيارة غير مهيأة في حوطة سدير

صحة الرياض تشكل لجنة عاجلة للتحقيق في ملابسات نقل مريض من قبل ذويه عبر سيارة غير مهيأة في حوطة سدير
المناطق - محمد آل طاوي
أطلعت وزارة الصحة ممثلة في المديرية العامة  للشؤون الصحية بمنطقة الرياض على ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو يظهر فيه ذوي أحد المرضى (شفاه الله) الذي كان منوما في مستشفى حوطة سدير والذي تقرر له طبيا الخروج من المستشفى للمنزل وطريقة  نقله  عبر سيارة خاصة غير مريحة وغير مهيأة….
وانه تم تشكيل لجنة عاجلة للتحقيق والوقوف على  ملابسات الموضوع والرفع بنتائج التحقيق لصحة الرياض لمحاسبة المقصرين ان وجد ذلك ..
ويجب ان نوضح ان تصرف ذوي المريض بنقله عبر سيارة غير مهيأة تصرف غير متوقع  وغير سليم بأي حال من الأحوال ومن غير المقبول ابدا  ان ينقل  بهذه الطريقة غير اللائقة وغير السليمة وتصويره بماينتهك خصوصية المريض وكرامته …
ونؤكد ان وزارة الصحة ممثلة في المديرية العامة للشؤن الصحية بمنطقة الرياض لا تألو جهدا في الحفاظ على صحة وسلامة المرضى داخل وخارج المستشفى والحرص على  جودة الخدمة الصحية المقدمة لهم في جميع منشأتها الصحية وحفظ كرامتهم وحقوقهم الإنسانية ….

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