صحة الرياض تشكل لجنة عاجلة للتحقيق في ملابسات نقل مريض من قبل ذويه عبر سيارة غير مهيأة في حوطة سدير

أطلعت وزارة الصحة ممثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض على ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو يظهر فيه ذوي أحد المرضى (شفاه الله) الذي كان منوما في مستشفى حوطة سدير والذي تقرر له طبيا الخروج من المستشفى للمنزل وطريقة نقله عبر سيارة خاصة غير مريحة وغير مهيأة….

وانه تم تشكيل لجنة عاجلة للتحقيق والوقوف على ملابسات الموضوع والرفع بنتائج التحقيق لصحة الرياض لمحاسبة المقصرين ان وجد ذلك ..

ويجب ان نوضح ان تصرف ذوي المريض بنقله عبر سيارة غير مهيأة تصرف غير متوقع وغير سليم بأي حال من الأحوال ومن غير المقبول ابدا ان ينقل بهذه الطريقة غير اللائقة وغير السليمة وتصويره بماينتهك خصوصية المريض وكرامته …