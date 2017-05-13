الملك سلمان يوضح لترامب معنى هز فنجان القهوة العربية

خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، السبت، للرئيس الأمريكي دونالد ترمب وعند تناولهم لفنجان من القهوة العربية، أوضح الملك سلمان لترمب كيفية التعامل مع فنجان القهوة العربية بعد تناولها من خلال هز الفنجان في إشارة إلى الإنتهاء منها وعدم سكب فنجان آخر وذلك حسب التقاليد العربية في السعودية.

وكان ترامب غادر واشنطن، مساء الجمعة، متوجهاً إلى المملكة ، للمشاركة في 3 قمم، تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، السبت.

وتستضيف الرياض ثلاثة مؤتمرات قمة اليوم السبت وغداً الأحد، تحت عنوان “العزم يجمعنا”، “سعودية أمريكية، وخليجية أميركية، وعربية إسلامية أيريكية”.