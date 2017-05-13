فوز “روحانى” فى الانتخابات الرئاسية بحصوله على 22 مليون صوت بنسبة 58% من الأصوات

وأعلن رئيس لجنة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية الايرانية علي اصغر احمدي، انه وحسب النتائج الاولية فان المرشح روحاني حصل على اكثر من 22 مليون صوت فيما حصل المرشح رئيسي على اكثر من 15مليون صوت بعد فرز قرابة 39 مليون صوت.

واوضح احمدي في تصريح للمراسلين بمقر لجنة الانتخابات العامة، ان من مجموع 38.914.470 صوتا صحيحا حصل المرشح حسن روحاني على 22.796.468 صوتا فيما حصد المرشح ابراهيم رئيسي 15.452.194 صوتا من اصوات الناخبين. كما حصل المرشح مير سليم على 455.211 صوتا والمرشح مصطفى هاشمي طبا حصل على 210.597 صوتا وفق النتائج غير النهائية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، لكن المنافسة تنحصر بين روحاني الذي يريد تطبيع العلاقات مع الغرب، وإبراهيم رئيسي الذي يقول إن روحاني تجاوز حدوده وباع قيم الثورة الخمينية إلى أعداء إيران.

وذكرت وزارة الداخلية الإيرانية أن نحو 40 مليونا أدلوا بأصواتهم، مما يشير إلى أن نسبه الإقبال تصل إلى نحو 70 في المئة وهي نسبة مماثلة تقريبا لانتخابات 2013 التي حقق فيها روحاني فوزا ساحقا.

وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن السلطات مددت التصويت يوم الجمعة لمدة خمس ساعات على الأقل حتى الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي (18:30 بتوقيت غرينتش) نظرا لوجود كثير من الناخبين في صفوف طويلة أمام مراكز الاقتراع.