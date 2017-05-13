13 اتفاقية لـ”أرامكو” مع شركات أمريكية بـ50 مليار دولار

قال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو، اليوم السبت، إن الشركة تتوقع توقيع صفقات قيمتها 50 مليار دولار مع شركات أمريكية، اليوم السبت، في إطار مسعى لتنويع موارد اقتصاد المملكة المعتمد على صادرات النفط.

وأضاف الناصر في مقابلة مع قناة “العربية” أن الاتفاقيات ستوقع مساء اليوم، بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الأميركي ترامب

وأوضح الناصر أن مجموع هذه الاتفاقيات 50 مليار دولار أو 185 مليار ريال سعودي، وستحدث هذه الاتفاقيات فرص عمل كبيرة في المملكة وفي أميركا أيضاً، وفرص العمل ستكون من خلال المنشآت التي سيتم افتتاحها في المملكة، والتي ستوفر عدداً كبيراً من الفرص النوعية المميزة للمواطن السعودي.

وكانت مصادر مُطّلعة، قد قالت إن أرامكو السعودية تُخطط لتوقيع اتفاقيات مع 10 شركات على الأقل، منها General Electric Co وSchlumberger Ltd وHalliburton Co عند زيارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، للسعودية.

وذكرت المصادر أن اتفاقيات أرامكو ستساعد الشركة على تحقيق هدفها في تأجير ما يقارب 70% من معداتها وخدماتها النفطية من السوق السعودي المحلي بحلول عام 2021.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستفتح الشركات الأجنبية المزيد من مصانعها في المملكة، وهو ما يساعد على تدريب المزيد من القوى العاملة السعودية.