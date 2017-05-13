لحوم مجهولة ومواد منتهية ومخالفات صحية في وقاية.. أمين نجران: يشدد على عدم التهاون عند ضبط المخالفات.

أكد مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل استمرار الحملة الرقابية الصحية ” وقاية ” التي أطلقتها امانة منطقة نجران وتهدف من خلالها الى مراقبة جودة وسلامة المنتجات الغذائية وتشديد الرقابة على الأسواق والتصدي للانتشار العشوائي للباعة الجائلين، والمحافظة على تقديم خدمات آمنه وحماية المواطن والمقيم من عدوى انتقال الامراض والتأكد من أن العاملين بهذه المحلات يحملون شهادات صحية سارية المفعول تفيد خلوهم من الأمراض.

وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة المهندس هادي آل قريع إنه تم ضبط مخالفات الصحية بعدد من الأسواق التجارية والمطاعم والبوفيهات والمطابخ ومستودعات التخزين والمسالخ في احياء مدينة نجران والمتمثلة في تدني مستوى النظافة العامة تعطل أجهزة مصائد حشرات وجود سكن داخل أحد المطاعم سوء تخزين الأطعمة عدم التقيد بالزي الرسمي وجود دجاج مبرد ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية؛ لحوم مجهولة المصدر؛ وجود أكل بائت؛ تدني مستوى النظافة الشخصية للعاملين انتهاء الرخص الصحية؛ تحضير وتجهيز الأغذية بكميات كبيره لغرض استخدامها لمدة طويله ؛ تحضير حشوة السمبوسك واعادة تجميدها

وأكد آل فاضل تشديد أمين منطقة نجران المهندس فارس الشفق بعدم التهاون عند ضبط أي مخالفة لتحقق الحملة هدفها المنشود في رفع المستوى الصحي.

شاكراً كل من ساهم في الابلاغ عن المحلات المخالفة على رقم طواري الامانة 940 والذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات، والتي يتم التعامل معها فورا.