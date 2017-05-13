 إذا وصلتك هذه الرسالة على واتسآب.. احذفها فورا | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 24 شعبان 1438 هجريا, الموافق 20 مايو 2017 ميلاديا

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إذا وصلتك هذه الرسالة على واتسآب.. احذفها فورا

إذا وصلتك هذه الرسالة على واتسآب.. احذفها فورا
المناطق - الرياض

إذا وصلتك رسالة تدعوك إلى تغيير الألوان على واتس آب، يجب أن تتجاهلها وتحذفها على الفور، لخطورتها.

يمكن أن تكون فكرة إضافة ألوان جديدة على واتس آب جميلة، ولكنها وسيلة خبيثة للاحتيال، حيث يستخدم موقع التهكير الحروف السيريلية لجعل الكتابة تشبه whatsapp.com، ولكنها في الواقع “шһатѕарр.com”.

وفي حال قمت بفتح الرابط، ستحصل على رسالة تقول: “ألوان جديدة للواتس آب، والآن يمكنك تغيير لون واتس آب إلى اللون المفضل لديك”.

ويشير الموقع إلى أن هذه الميزة متاحة لأنظمة ios، وويندوز وآبل وبلاك بيري، حيث يشكل إدخال آبل ضمن القائمة، مثابة التحذير الأول. وبعد ذلك، تطلب الرسالة مشاركة الموقع مع 12 شخصا من أصدقائك “للتأكيد”.

وبعد تأكيد الأصدقاء للأمر، يتم إخبارهم بأن الميزة متاحة من خلال سطح المكتب فقط، كما يلزمهم بتنزيل ما يسمى “BlackWhats”، من Chrome Web Store.

وبعد ذلك، بدلا من الحصول على ألوان جميلة لـ واتس آب، يحصل المستخدمون على البرمجيات الخبيثة.

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