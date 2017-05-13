مصرع خمسة أشخاص وإنقاذ أكثر من 180 بعد نشوب حريق في عبارة باندونيسيا

لقي خمسة أشخاص مصرعهم فيما جرى إنقاذ أكثر من 180 آخرين بعد أن نشب حريق في عبارة، قبالة سواحل جزيرة جاوة الاندونيسية اليوم.

وأوضح رئيس هيئة البحث والانقاذ المحلية، سويتريسنو ، أن العبارة العبارة “موتيارا سينتوسا” كانت تقل حوالي 200 راكب، عندما اشتعلت فيها النار الليلة الماضية، قبالة سواحل ماساليمبو، بإقليم جاوة الشرقية، مضيفاً أن عملية البحث مستمرة عن الركاب المفقودين.