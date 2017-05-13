 مصرع خمسة أشخاص وإنقاذ أكثر من 180 بعد نشوب حريق في عبارة باندونيسيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 24 شعبان 1438 هجريا, الموافق 20 مايو 2017 ميلاديا

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مصرع خمسة أشخاص وإنقاذ أكثر من 180 بعد نشوب حريق في عبارة باندونيسيا

مصرع خمسة أشخاص وإنقاذ أكثر من 180 بعد نشوب حريق في عبارة باندونيسيا
المناطق - واس

لقي خمسة أشخاص مصرعهم فيما جرى إنقاذ أكثر من 180 آخرين بعد أن نشب حريق في عبارة، قبالة سواحل جزيرة جاوة الاندونيسية اليوم.
وأوضح رئيس هيئة البحث والانقاذ المحلية، سويتريسنو ، أن العبارة العبارة “موتيارا سينتوسا” كانت تقل حوالي 200 راكب، عندما اشتعلت فيها النار الليلة الماضية، قبالة سواحل ماساليمبو، بإقليم جاوة الشرقية، مضيفاً أن عملية البحث مستمرة عن الركاب المفقودين.

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