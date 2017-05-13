 “ترامب” يسأل عن المرقوق والجريش لتذوقها في المملكة.. و زوجته مشغولة “بالعود” | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 24 شعبان 1438 هجريا, الموافق 20 مايو 2017 ميلاديا

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“ترامب” يسأل عن المرقوق والجريش لتذوقها في المملكة.. و زوجته مشغولة “بالعود”

“ترامب” يسأل عن المرقوق والجريش لتذوقها في المملكة.. و زوجته مشغولة “بالعود”
المناطق - الرياض

ذكرت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، نقلاً عمّا سمّته مصادر مقرّبة، أن الرئيس الأمريكي “ترامب”؛ استفسر عن ماهية “الجريش” و”المرقوق” حين قدّم له معاونوه قائمة الطعام التي ستكون على مائدته حين يحل ضيفاً على الرياض، خاصة أن الرئيس الأمريكي يفضل عادة وجبة “الستيك وصلصة الكاتشب”، فيما سيجرّب عدداً من الوجبات الشعبية السعودية التي اقترحت عليه.

 

هذا فيما كان اهتمام السيدة الأولى، ميلانيا ترامب؛ ببخور العود والأنواع الخاصّة فيه؛ حيث أضافت الوكالة أن السيدة الأولى تجيد لغات عدة، كما أنها دائمة الترحال، وأعربت عن سعادة خاصّة بزيارة السعودية.

 

كما نقلت الوكالة عن مسؤول في البيت الأبيض، اليوم السبت، قوله إن “إيفانكا”، مستشارة والدها، ستشارك في السعودية في اجتماع مائدة مستديرة مع نساء سعوديات؛ للنقاش حول القضايا الاقتصادية للمرأة السعودية.

 

كما نقلت أن ابنة “ترامب” ستحاول لقاء الطفلة السعودية “إيفانكا”؛ التي سمّاها والدها السعودي سالم العنزي؛ على اسمها؛ تيمناً بتحسُّن العلاقات “السعودية – الأمريكية” في عهد الرئيس دونالد ترامب؛ حيث تعد هذه الزيارة الأولى للرئيس وأسرته بعد توليه المنصب، وهي أول زيارة خارجية له أيضاً.

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