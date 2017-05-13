 “أرامكو” توقع 13 اتفاقية بـ185 مليار ريال مع شركات أمريكية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 24 شعبان 1438 هجريا, الموافق 20 مايو 2017 ميلاديا

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“أرامكو” توقع 13 اتفاقية بـ185 مليار ريال مع شركات أمريكية

“أرامكو” توقع 13 اتفاقية بـ185 مليار ريال مع شركات أمريكية
المناطق - الرياض

توقّع شركة “أرامكو” السعودية، والتي تعتبر إحدى عمالقة النفط العالمية، 13 اتفاقية مع الجانب الأمريكي بقيمة 185 مليار دولار، السبت، وذلك خلال زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للسعودية.

ونقلت العربية، عن أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لـ “أرامكو” السعودية‭ ‬قوله: “إن الشركة تتوقّع إبرام صفقات قيمتها 185 مليار ريال  مع شركات أمريكية؛ في إطار مسعى لتنويع موارد اقتصاد المملكة المعتمد على صادرات النفط”.

كان الناصر يتحدث خلال مؤتمر يحضره العشرات من المديرين التنفيذيين للشركات الأمريكية والسعودية، بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى الرياض.

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