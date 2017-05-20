البئر رقم 7 .. نقطة الانطلاق في التعاون النفطي السعودي – الأمريكي

تحتل ملفات الطاقة أهمية خاصة على أجندة عمل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال زيارته للسعودية خاصة أن ترمب – وبحسب خلفيته كرجل أعمال واقتصادي بارز – يعطي تركيزا أكبر للتعاون السعودي الأمريكي في مجال الطاقة خاصة استثمارات النفط الخام، خاصة بعدما أطلق الرئيس الأمريكي العنان لأنشطة التنقيب والإنتاج في مناطق عديدة برية وبحرية في الولايات المتحدة كانت محظورة في عهد الإدارة الأمريكية السابقة بسبب مخاوف التغير المناخى.

وبحسب تأكيدات الرئيس الأمريكي فإن عينيه تتجهان بقوة نحو زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة وتجيء العوامل البيئية والالتزامات الخاصة باتفاق باريس لمكافحة التغير المناخي في مرتبة تالية من الأهمية.

ويتوقع المراقبون النفطيون أن تتطرق المباحثات السعودية الأمريكية إلى مناقشة حديث السوق حاليا وهو أسعار النفط إضافة إلى التطرق لمناقشة قرب طرح أسهم شركة “أرامكو” السعودية للاكتتاب العام في أسواق المال الأمريكية منوهين إلى أن ترمب وإدارته يدعمون هذه الخطوة، ويرون في طرح “أرامكو” للاكتتاب العام خطوة في مجال تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الطاقة حيث يرجح البعض أن شركات أمريكية ستكون حريصة على شراء أسهم في الحصة المطروحة من “أرامكو” وفي مقدمتها “إكسون موبيل”.

ويتوقع المراقبون أن تسهم زيارة ترمب للسعودية في تحسن علاقة منظمة أوبك بالمنتجين الأمريكيين الذين يكثفون الجهود للاستفادة من تخفيضات الإنتاج عن طريق زيادة امداداتهم بما قد يعطل جهود “أوبك” في استعادة التوازن المنشود في السوق.

في سياق متصل، أكد تقرير “أويل برايس” على أهمية مصفاة بورت آرثر العملاقة التي استحوذت عليها السعودية أخيرا التي تعتبر جوهرة التاج في أسطول مصافي التكرير في الولايات المتحدة بقدرة على التقطير تبلغ 603 ملايين برميل يوميا مشيرا إلى أن هذه المصفاة العملاقة هي بالفعل أكبر مصفاة في الولايات المتحدة، وقد نجحت “أرامكو” في الاستحواذ عليها اعتبارا من أول أيار (مايو) الحالي بنسبة 100 في المائة.

وأضاف التقرير أنه بموجب الصفقة لم يقتصر الأمر على الاستحواذ على المصفاة العملاقة بل انتقلت إلى “أرامكو” أيضا ملكية عدد من محطات التوزيع وحقوق لبيع بنزين شل في عدد من ولايات الساحل الشرقي والنصف الشرقي من ولاية تكساس مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعتبر تطورا مهما بالنسبة لعملاق النفط السعودي.

ولفت التقرير إلى أن “أرامكو” تمتلك الآن ما يقرب من 300 مليون برميل يوميا إضافية في طاقة التكرير المحلي في الولايات المتحدة وهذا يعني أن السعودية لديها الآن القدرة على تصدير المزيد من نفطها الخام لتلبية احتياجات أسطول التكرير في الولايات المتحدة.

وأشار التقرير إلى أن الرياض اكتسبت مساحة أكبر في السوق الأمريكي الذي يتزايد اعتماده على الخام السعودي حيث من الصعب استبدال واردات النفط السعودية بسبب الالتزامات التعاقدية وبموجب حصص الملكية الأجنبية في المصافي المتفق عليها مسبقا.

وذكر التقرير أن السعودية هي ثاني أكبر مصدر كبير للنفط إلى الأسواق الأمريكية، حيث تحتل كندا المركز الأول وأنها تحافظ على مكانتها في الأسواق الأمريكية وتعزز وجودها.

من جانبه، أفاد التقرير الأمريكي “موني إنترناشونال” بحسب الاقتصادية، أنه مع حدوث تحول واضح وجذري في أسواق الطاقة العالمية، فقد فرض الأمر تطوير علاقات التعاون السعودية الأمريكية في مجال الطاقة لتكون أكثر فاعلية وتأثيرا.

وأضاف التقرير أن السعودية تبذل جهودا واسعة ومخلصة لتقليل الاعتماد على النفط، ولكن النفط سيظل المصدر الأول للوقود في العالم لعقود مقبلة وتوليه الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترمب أهمية خاصة وتعزز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي مشيرا إلى أن السعودية ما زالت تعتمد على صناعة النفط التي تشكل ما يقرب من نصف ناتجها المحلي الإجمالي.