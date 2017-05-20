ميلانيا ترامب للمملكة عبر “تويتر”: شكرا على “الاستقبال الجميل”

«شكرًا على الاستقبال الجميل».. بهذه الكلمات وجهت ميلانيا ترامب إلى المملكة صباح اليوم، بعد وصولها بصحبة زوجها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى الرياض.

واستقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ترامب والسيدة الأولى قرينته ميلانيا، لدى وصولهما إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض، بباقات من الورود.

وظهرت ميلانيا ترامب مرتدية قميصًا طويل الكمين وبنطالًا أسود مع حزام ذهبي.

ونشرت ميلانيا تغريدة الشكر، في حسابها على “تويتر”، ومعها صورة لها أثناء تقديم القهوة إليها لدى وصولها إلى السعودية.